Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Китай vs США: битва за высокие технологии
США создали в Ракке угрозу эпидемии из-за погребенных под завалами трупов - МО Р...
Выход в свет: российских водителей обяжут надевать специальные жилеты
Израиль в Сирии воюет на стороне террористов
Главная / Политика

Хамство нельзя терпеть: Джабаров объяснил жесткость российского ответа Великобритании

17 марта 2018, 17:54  •  201 • Политика
Первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил, почему ответ России Великобритании на высылку дипломатов был таким жестким.
Меры, предпринятые Россией в ответ на высылку ее дипломатов из Великобритании, были не просто зеркальными, но даже более жесткими, чем действия самого Лондона. Россия не только объявила персонами нон грата 23 британских дипломата и предписала им в течение недели покинуть свою территорию, но также отозвала разрешение на открытие консульства Соединенного Королевства в Санкт-Петербурге.
Вдобавок была приостановлена деятельность на территории нашей организации так называемого Британского совета - организации, продвигающей интересы Лондона в культурной и образовательных сферах.
Первый зампред комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров, впрочем, считает чрезвычайную жесткость, проявленную Москвой в данном вопросе, оправданной. Британия, напоминает он, не только выслала со своей территории 23 российских дипломата, но также публично и на весь мир обвинила нашу страну в применении химического оружия. Все это, считает Джабаров, нельзя назвать иначе как "политическим хамством".
"Наши меры более жесткие. Речь идет об ответе не на обычную высылку дипломатов, а о том, что на пустом месте Великобритания превратила Россию в страну, распространяющую и применяющую химоружие. Такое политическое хамство терпеть нельзя", - заявил сенатор в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

201
Источник
Похожие новости
17 марта 2018, 11:24
Депутатов Госдумы могут обязать блюсти специальный моральный кодекс
17 марта 2018, 17:54
Российскую журналистку выдворили с Украины за "тенденциозные видео"
16 марта 2018, 22:24
Может, Скрипаль жив, может, нет: Посол РФ в Лондоне пожаловался на неразговорчивость англичан

Загрузка...
17 марта 2018, 11:24
США создали в Ракке угрозу эпидемии из-за погребенных под завалами трупов - МО России
16 марта 2018, 22:24
Совфед: О беспределе Украины должны говорить в ООН, ОБСЕ и Совете Европы
17 марта 2018, 11:24
В угоду курдам США мешают восстановлению государственности в Сирии - Минобороны России
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 марта 2018, 20:24
Две страны осудили Терезу Мэй за политическую фантастику
16 марта 2018, 12:39
Асад разгромил американцев
13 марта 2018, 15:39
Ультиматум истекает ровно в полночь
14 марта 2018, 05:24
Мы сделали это: Путин приедет на полуостров по Крымскому мосту
11 марта 2018, 09:09
"Такой петросянщины мир еще не видел" - украинского "плевателя" высмеяли после нападения на русского
14 марта 2018, 08:39
Русские спровоцировали диарею в резиденции британской королевы
14 марта 2018, 05:24
Слишком далеко зашла: Экс-премьер Франции осадил Терезу Мэй за ее голословные обвинения РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.