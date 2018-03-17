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Хамство нельзя терпеть: Джабаров объяснил жесткость российского ответа Великобритании
17 марта 2018, 17:54 • 201 • Политика
Первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил, почему ответ России Великобритании на высылку дипломатов был таким жестким.
Меры, предпринятые Россией в ответ на высылку ее дипломатов из Великобритании, были не просто зеркальными, но даже более жесткими, чем действия самого Лондона. Россия не только объявила персонами нон грата 23 британских дипломата и предписала им в течение недели покинуть свою территорию, но также отозвала разрешение на открытие консульства Соединенного Королевства в Санкт-Петербурге.
Вдобавок была приостановлена деятельность на территории нашей организации так называемого Британского совета - организации, продвигающей интересы Лондона в культурной и образовательных сферах.
Первый зампред комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров, впрочем, считает чрезвычайную жесткость, проявленную Москвой в данном вопросе, оправданной. Британия, напоминает он, не только выслала со своей территории 23 российских дипломата, но также публично и на весь мир обвинила нашу страну в применении химического оружия. Все это, считает Джабаров, нельзя назвать иначе как "политическим хамством".
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