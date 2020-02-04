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Хамство хамству рознь!

04 февраля 2020, 17:09  •  115 • Аналитика
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления в сети. Данная инициатива должна защитить граждан от хамства чиновников, однако сами чиновники могут трактовать эти изменения законодательства в своих целях, например, используя их против СМИ, публикующих неугодные материалы.
Президент РФ Владимир Путин отдал поручение рассмотреть возможность ужесточения ответственности за оскорбления. Генпрокуратура, Роскомнадзор и Верховный суд должны провести анализ правоприменительной и судебной практики по уголовным делам, касающимся защиты чести и достоинства граждан, которые были заведены из-за оскорблений в сети. Перечень поручений главы государства, составленный по итогам заседания Совета по правам человека, был опубликован на сайте Кремля.
Ведомствам необходимо внести предложения по совершенствованию правоприменительной практики в этой области. На исполнение поручения президента отведено время до июля текущего года. В качестве ответственных президент назначил глав соответствующих ведомств и суда.
Стоит отметить, что на заседании СПЧ, которое состоялось в конце прошлого года, Кирилл Кабанов, входящий в Совет, указал на тот факт, что в настоящее время серьезным раздражителем в обществе стало оскорбление граждан, в том числе чиновниками. Он высказал предложение о подготовке инициативы, которая внесет изменения в действующее законодательство и позволит сделать оскорбление чести и достоинства граждан «основанием для увольнения».
Кабанов выразил мнение, что госслужащий, проявляющий хамство в отношении других людей, не должен занимать ответственные посты. Российский лидер в свою очередь заявил, что разделяет данную позицию, и согласился подумать над соответствующей инициативой.
Пока сложно предугадать, какие последствия повлечет возможное ужесточение ответственности в этой сфере. Однако важно, чтобы были четко определены границы нарушений, поскольку размытые рамки могут привести к болезненным последствиям для СМИ и стать поводом для ограничения свободы слова. Не стоит также забывать, что журналистские расследования опираются на попавшие в распоряжение прессы документы и прочие фактические материалы. Однако СМИ не обладают такими полномочиями, как правоохранительные и иные надзорные органы, поэтому, не имея безусловных доказательств, к примеру, превышения должностных полномочий со стороны чиновника, в сторону журналиста может полететь иск за якобы клевету. Это только один из множества возможных вариантов. Не стоит забывать, что именно журналистские расследования стали прологом к выявлению многих громких коррупционных схем с участием чиновников. И вполне возможно, получив очередной рычаг давления, недобросовестные "слуги народа" смогут избежать наказания за преступления. Честным и открытым госслужащим, разумеется, такой рычаг не нужен.
Прошлогодние изменения в этой сфере
Напомним, что прошлой весной вступил в действие закон, предусматривающий наказание за оскорбление власти в сети. Этим документом была введена ответственность за распространение информации, оскорбляющей общество, государство, официальные символы России, Конституцию и органы госвласти. В качестве одной из рестриктивных мер выступает блокировка СМИ.
Кроме того, нарушения данных запретов могут повлечь за собой штрафы в размере от 30 до 300 тысяч рублей, а повторное нарушение чревато административным арестом сроком до 15 суток.
Данная инициатива вызвала шквал критики со стороны правозащитников. Возглавлявший на тот момент СПЧ Михаил Федотов назвал закон странным и «плохо сделанным», поскольку трактовать его можно «как угодно». Кроме того, по его словам, документ имеет большой потенциал для оспаривания его в Конституционном суде. За время действия этого закона было назначено штрафов на общую сумму, превышающую 1 миллион рублей.
Остается только гадать, не будут ли чиновники, от порой неадекватных высказываний которых хотят защитить российских граждан, использовать новые изменения в этой сфере, чтобы ограничивать деятельность СМИ и наказывать их за неудобные публикации.

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