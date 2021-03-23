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Хамство Байдена довело Климкина до паники: "Для нас места не найдётся"

23 марта 2021, 13:55  •  202 • Политика
Хамство президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина довело до паники экс-главу МИД Украины Павла Климкина. "Для нас места с большой вероятностью не найдётся", - предупредил он.
По словам Климкина, сегодняшнее напряжение в отношениях США и России грозит интересам Украины. Свои опасения экс-министр объяснил тем, что после хамского выпада Байдена лидеры двух стран могут перейти на неформальный уровень общения, где не будет места Киеву.
"Своими словами Байден сильно сузил пространство для официальных переговоров и расширил пространство для неофициальных каналов коммуникации", - сказал он, подчеркнув, что в этом "неофициальном формате" общения места для Украины "с большой вероятностью не найдётся".
Ранее выпад Байдена испугал министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. "Нам нужно быть готовыми", - предупредил он украинцев. По его словам, выпад американского президента может начать холодную войну между Россией и США.
Позже депутат Госдумы Руслан Бальбек успокоил Авакова. Он отметил, что украинский министр погорячился в своём прогнозе. По его словам, использовать в данном случае определение "холодная война" просто неуместно. Депутат добавил, что сейчас можно наблюдать оскорбительные заявления американских элит, однако это только вопрос воспитания отдельных личностей.
"Так что насчёт холодной войны господин Аваков погорячился", - сказал Бальбек в комментарии RT.
По словам депутата, своим "прогнозом" Аваков хотел показать себя перед народом "стратегом", который якобы предвидит события. Однако, как считает Бальбек, теперь Аваков просто любые разногласия между США и Россией будет "притягивать за уши", чтобы назвать это холодной войной.

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