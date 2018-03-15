«Хамским способом с Россией не договориться»: Путин о событиях в Киеве, внешней политике и решениях на посту президента

Владимир Путин в интервью журналисту Андрею Кондрашову рассказал о решениях, которые ему доводилось принимать на посту президента России. В частности, глава государства вспомнил события 26 октября 2002 года, когда спецслужбы штурмовали Театральный центр на Дубровке. Говоря о внешней политике, Путин ещё раз подчеркнул, что «хамским способом с Россией не договориться». Кроме того, глава государства сформулировал, каким он видит счастье, признался, что в 1990-е намеревался подрабатывать в такси и не хотел переезжать из Санкт-Петербурга в Москву.

Президент РФ Владимир Путин в фильме журналиста Андрея Кондрашова рассказал о будущем страны и об отношении к современной молодёжи. На вопрос, доверил ли бы он подрастающему поколению Россию, он ответил так:

«А есть другой выбор? Ничего изменить невозможно, кроме того, что своим примером воздействовать на тех молодых сегодня людей, в чьи руки мир неизбежно попадёт. Другого пути нет», — сказал Путин.

Российский лидер не разделяет мнения, что «айфоновая молодёжь» деградировала. Но, видимо, невозможно избежать критики подрастающего поколения, недовольство молодыми людьми существовало во все времена, сказал Путин, процитировав строки Лермонтова.

«Помните в «Бородино» у Лермонтова: «Да, были люди в наше время... Богатыри — не вы!» Вы знаете, так было всегда, и, видимо, так будет всегда», — сказал президент.

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По его словам, «современный мир пропитан идеями гуманизма, это не может не сказываться на современных молодых людях». Поэтому Путин надеется, что благодаря современной молодёжи «наш мир будет становиться лучше». А в задачи государства при этом входит обязанность помогать молодым людям и «создавать для их развития условия, но не сдерживать».

В контексте будущего страны глава государства также рассказал о намеченной программе исследования космоса.

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса. И лунная программа, затем исследования Марса. Первое совсем скоро, в 2019 году. Потом собираемся запустить в сторону Марса миссию», — рассказал президент.

«Ложился спать с ружьём»

Путин рассказал и о прошлом. Вспомнил о событиях 1990-х, когда жизнь в России кардинально поменялась. По его словам, многие преувеличивают размах преступности в те времена, но в целом ситуация была тревожная.

«Но всё-таки ситуация была боевой. Я у себя на даче ложился с ружьём спать, это правда. Но времена были такие. Бережёного бог бережёт», — рассказал президент России.

Он признался, что, если что-то произойдёт, ружьё ситуации не исправит, но с ним было спокойнее.

РИА Новости

Друзья юношества Путина рассказали, что он отличался дипломатическими способностями, старался в первую очередь применить именно их. Так ему удалось в декабре 1989 года в Дрездене успокоить толпу протестующих, которая пришла к зданию КГБ, чтобы требовать выдачи архивов ведомства.

Непросто в 1990-е было и с работой. В Санкт-Петербурге Путин долгое время трудился в команде мэра города Анатолия Собчака. Но после его поражения на очередных выборах в июне 1996 года Путин перешёл на работу в Управделами президента на должность заместителя руководителя ведомства. Уезжать из Санкт-Петербурга ему не хотелось.

Путин попросил открыть Крымский мост уже этим летом «У меня выбора особенно не было. Что делать-то? Собственно, работать было негде. Я уж, если по-честному сказать, даже думал: что делать, в такси подрабатывать или что? Я не шучу, серьёзно», — рассказал президент России, напомнив, что ему нужно было содержать семью с двумя маленькими детьми.

«Норд-Ост»

Президент России ответил также на вопросы о решениях, принятых во время теракта на Дубровке. Тогда Путин держал под личным контролем операцию по освобождению заложников. Спецслужбы в тот раз попытались применить специальный газ, чтобы усыпить вооружённых боевиков и террористов-смертников, но он не подействовал. Президент обратился к ФСБ с вопросом.

«Ребята готовы на штурм? Они пойдут на этого без газа?» — спросил Путин.

«Если прикажете, пойдут», — ответили ему в ведомстве.

Тогда глава государства понял, что дальнейшее развитие ситуации зависит только от него. И он принял решение: начать штурм ради спасения заложников.

«Здесь не было другого варианта. Никто, кроме меня, этого решения принять не мог», — пояснил он.

Позже стало известно, что газ подействовал, и штурм прошёл по плану, хотя жертв не удалось избежать, потому что не всем тогда смогли ввести нужную дозу противоядия от вещества, содержавшегося в газе.

Напомним, 23 октября 2002 года террористы захватили здание ДК «Московский подшипник». В этот момент там шёл мюзикл «Норд-Ост». В заложниках оказались более 900 человек, актёры и зрители, среди которых были дети. Террористы заминировали дом культуры и удерживали в нём людей на протяжении нескольких суток. Погибли, по разным данным, от 130 до 174 заложников.

Хамство и переворот на Украине

Владимир Путин также обратился к событиям 2014 года на Украине. Он указал на недопустимое поведение западных коллег.

«То, что я сейчас скажу, это в известной степени новая информация. К нам обратились наши американские коллеги, в том числе ко мне, с предложением и с просьбой сделать так, чтобы президент Янукович не применил армию, а мы, со своей стороны, — нам было сказано — сделаем всё, чтобы оппозиция освободила площади, занятые административные здания. И чтобы всё вернулось в нормальное политическое русло», — рассказал он.

Россия согласилась, а через день после этого в Киеве произошёл госпереворот, пояснил президент. При этом западные страны никак не отреагировали. Представители Польши, Франции и Германии, которые выступали гарантами договора между занимавшим тогда пост президента Украины Януковичем и оппозицией, ничего не сделали. В США тоже промолчали.

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«Ну хоть бы кто-нибудь что-то сказал, хоть что-нибудь. Сказали бы: «Да, ситуация вышла из-под контроля, мы этого не хотели, давайте мы сейчас попробуем что-то сделать, вернуть», — рассказал Путин, пояснив, что можно было, например, провести переговоры с теми, кто захватил власть.

«Нет! В одну секунду началась массированная финансовая, административная, информационная, политическая поддержка переворота. Что это такое? С нами так решили разговаривать?» — задаётся вопросом президент РФ.

Глава государства подчеркнул, что с Москвой нельзя общаться подобным образом — предлагать условия соглашения, а затем их не выполнять.

«Эти вещи наши партнёры должны знать, что таким хамским способом с Россией ни о чём невозможно будет договориться», — подчеркнул Путин.

Понимание счастья

Путин рассказал, что для него входит в понятие «счастье».

«Знаете, нет одинаковых отпечатков пальцев. Каждый человек отличается от другого не только отпечатками пальцев, но и своим восприятием мира. Каждый человек — это отдельный мир, и поэтому у каждого из нас, безусловно, своё понимание счастья. Для меня сегодня — это, безусловно, возможность формулировать большие задачи, цели, возможность добиваться этих целей, идти к этим целям», — подчеркнул он.

По словам президента, он получает удовлетворение, когда удаётся достичь цели, несмотря на сложности. Именно этим он занимается и на уровне государства.

«В основе величия любой страны — сегодня, во всяком случае — лежит экономика. Она должна быть современной, конкурентоспособной, эффективной, основанной на новейших технологиях. И на этой базе, самое главное, мы должны добиваться повышения качества жизни наших людей, чтобы человек мог решать маленькие, большие, средние — те задачи, которые он перед собой ставит, и был бы счастлив», — заявил российский президент.

Пиво, анекдоты и лихачество

Во второй части фильма Андрея Кондрашова «Путин» рассказывается о характере президента России, в частности о том, каким его видят зарубежные лидеры.

Экс-глава итальянского правительства Сильвио Берлускони отметил, что при встрече часто рассказывает Путину анекдоты. Тот в ответ тоже шутит, поэтому на совместных фото они нередко смеются.

Канцлер Германии Ангела Меркель, по словам Путина, прекрасно знает о его предпочтениях в напитках.

«Что тебе приготовить? Я знаю, Radeberger», — так, по признанию главы российского государства, говорит Меркель перед предстоящими встречами. Время от времени Путин получает от канцлера ФРГ несколько бутылок пива немецкой марки, которое он полюбил во время службы в Восточной Германии.

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель

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© Emmanuele Contini

Сейчас же президент России старается пить его поменьше, так как оно не способствует поддержанию физической формы. Radeberger я люблю, но стараюсь пить его поменьше. Потому что от него появляется Bierbauch (это по-немецки) — пивной живот», — сказал Путин.

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер отметил, что много слышал о лихачестве Путина за рулём, но сам этого не наблюдал.

«Я слышал об этом, но не могу этого подтвердить», — рассказал он, добавив, что с ним российский коллега всегда водил машину спокойно.

Сам Путин рассказал Кондрашову, что раньше действительно любил ездить с большой скоростью на «запорожце», который его мать выиграла в советские времена в лотерею, «но правила не нарушал».