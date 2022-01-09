Хамские слова Блинкена о русских понравились Белому дому

Белый дом не только не извинился за хамское заявление Энтони Блинкена о русских в Казахстане, но и заявил, что его слова являются официальной позицией США.

В Белом доме прокомментировали недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу участия русских военных из подразделений ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане. Напомним, Блинкен заявил, что Казахстан мог бы справиться с протестами самостоятельно, без привлечения помощи других стран, и добавил, что казахам следовало бы иметь в виду уроки прошлого: мол, "когда в твоём дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти".

В ответ на это хамское заявление в МИД России парировали, что это лишь привычная для Блинкена манера шутить. Однако политику напомнили о другом уроке истории: "Когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным".

Однако оказалось, что это не просто неумная хамская шутка отдельно взятого политика США, а официальная позиция всей страны, и именно с этой позиции Вашингтон намерен разговаривать с Кремлём. По крайней мере так заявили в Белом доме. "Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах", - сказал представитель администрации в ходе телефонного брифинга, посвящённого предстоящей дискуссии.