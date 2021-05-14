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ХАМАС заявило о готовности к перемирию

14 мая 2021, 21:55  •  64 • Политика
Председатель политбюро движения "ХАМАС" Халед Машаль заявил о готовности к перемирию с Израилем. Однако есть один нюанс, без выполнения которого боевые действия будут продолжаться.
Халед Машаль добавил, что Израиль поставили в известность, однако реакции на предложение не последовало.
Интернет-издание The Times of Israel сообщает, что сотрудники служб безопасности Израиля, чьи имена не раскрываются, информировали местный "Канал 12" о готовности поддержать прекращение огня, "если такое предложение будет передано в ближайший день или около того".
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), инфраструктуре движения ХАМАС массированными ударами был нанесён огромный ущерб. Египет попытался стать посредником между сторонами. В частности, предлагалось гуманитарное перемирие, а также введение режима прекращения огня. Усилия Египта ни к чему не привели.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередном заявлении упомянул, что операция против сектора Газа будет продолжаться. Пока нет причин сворачивать боевые действия, целью которых является ликвидация старших командиров движения "ХАМАС" и ряда объектов.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 мая, когда по решению суда были выселены из своих домов некоторые арабские семьи. Это привело к уличным столкновениям на территории Восточного Иерусалима. Эпицентром оказалась мечеть Аль-Акса, расположенная на Храмовой горе. Противостояние арабского населения и израильской полиции обернулось вооружённым конфликтом между палестинскими группировками сектора Газа и Израилем.

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