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ХАМАС заявил, что не "минировал" севший в Минске самолёт Ryanair
24 мая 2021, 23:00 • 56 • Политика
Палестинское движение ХАМАС заявило, что не "минировало" севший в Минске самолёт авиакомпании Ryanair. "Это не наши методы", - говорят в секторе Газа.
Власти Белоруссии заявили, что сообщение о бомбе на борту самолёта Ryanair поступило от ХАМАС. В Минске утверждают, что палестинское движение пригрозило взорвать самолёт над Вильнюсом, если Израиль не прекратит обстрелы, а Евросоюз не прекратит поддержку еврейского государства.
В то же время представитель ХАМАС Бархум опровергает распространение подобных угроз. По его словам, если бы палестинцы пошли на подобный шаг, это побудило бы весь мир объединиться против них.
Напомним, что в воскресенье в Минске приземлился самолёт Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс. Поводом стало сообщение о бомбе на борту. Когда лайнер приземлился, правоохранительные органы Белоруссии задержали одного из пассажиров - основателя Telegram-канала NEXTA. Данный канал координировал незаконные протесты в Белоруссии и признан в стране экстремистским.
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