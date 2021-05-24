ХАМАС заявил, что не "минировал" севший в Минске самолёт Ryanair

Палестинское движение ХАМАС заявило, что не "минировало" севший в Минске самолёт авиакомпании Ryanair. "Это не наши методы", - говорят в секторе Газа.

Власти Белоруссии заявили, что сообщение о бомбе на борту самолёта Ryanair поступило от ХАМАС. В Минске утверждают, что палестинское движение пригрозило взорвать самолёт над Вильнюсом, если Израиль не прекратит обстрелы, а Евросоюз не прекратит поддержку еврейского государства.

В этом самолёте есть бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвётся над Вильнюсом 23 мая, - цитирует данное сообщение глава Департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский.

В то же время представитель ХАМАС Бархум опровергает распространение подобных угроз. По его словам, если бы палестинцы пошли на подобный шаг, это побудило бы весь мир объединиться против них.

Мы не прибегаем к методам, которые могут обернуть в свою пользу некоторые силы, стремящиеся демонизировать ХАМАС и помешать миру сочувствовать палестинскому народу и его законной борьбе, - цитирует Бархума Reuters.

Напомним, что в воскресенье в Минске приземлился самолёт Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс. Поводом стало сообщение о бомбе на борту. Когда лайнер приземлился, правоохранительные органы Белоруссии задержали одного из пассажиров - основателя Telegram-канала NEXTA. Данный канал координировал незаконные протесты в Белоруссии и признан в стране экстремистским.