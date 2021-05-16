Палестинское движение "ХАМАС" даст Тель-Авиву двухчасовую передышку между обстрелами. Об этом в субботу заявил глава бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам" - военного крыла ХАМАС.

Сектор Газа приостанавливает обстрелы Тель-Авива и его окрестностей в период с 22.00 до 00.00, говорится в заявлении главы бригад - Абу Халеда Мухаммеда Аль-Даифа. Его слова приводит радиостанция Donya Al Watan.

По истечении двухчасового перерыва силы ХАМАС планируют вновь возобновить обстрелы.

Напомним, очередное обострение арабо-израильского конфликта произошло после того, как суд Израиля постановил выселить несколько палестинских семей, проживающих в домах Иерусалима и не имеющих права собственности на эту недвижимость. После этого среди арабского населения начались волнения, которые быстро переросли в обмен ракетными ударами между Израилем и Палестиной.

Ранее в субботу глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия может предоставить переговорную площадку враждующим сторонам. Он также призвал созвать так называемый ближневосточный квартет (Россия, США, ООН и Евросоюз), чтобы как можно скорее остановить обстрелы.