Хама стала плацдармом "междоусобиц": СМИ сообщили о "расколе" в военной элите Сирии

О конфликте, который якобы случился между элитным формированием сирийской правительственной армии "Силы тигра" и 4-й бронетанковой дивизией в провинции Хама, сообщило турецкое агентство Anadolu. Дата этого инцидента, как и источники, о нем сообщившие, неизвестны.

Анонимные источники турецкого агентства Anadolu обостряют информационное противостояние по ближневосточной повестке. В частности, в одном из материалов появились сведения, будто в провинции Хама на северо-западе Сирии между элитным формированием правительственной армии "Силы тигра", возглавляемым Сухелем аль-Хасаном и 4-й бронетанковой дивизией под командованием бригадного генерала Махера Хафеза аль-Асада, брата сирийского президента, произошли столкновения.

Примечательно, что о дате, когда произошел этот инциденте, не сообщается. При этом публикация изобилует намеками, что столкновение не было бескровным.

Источники Anadolu якобы видят в этом конфликте "попытку снизить влияние Ирана в этом регионе". При этом также утверждается, что Махера Хафеза аль-Асада поддерживает Иран, в то время как Сухель аль-Хасан якобы "пророссийский", пишет Утро.ру.

Ранее о якобы происходивших противоречиях между военными формированиями, пользующимися поддержкой Москвы и Тегерана, сообщало немецкой издание Der Spigel, ссылаясь на свои данные об этом же конфликте.

В статье, опубликованной журналом, говорится о некоем конфликте от 19 января. Впрочем, отмечает Der Spigel, "афишировать такие битвы между союзниками не хочет ни одна из сторон", поэтому нет никаких данных о том, были ли при этом столкновении жертвы.