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Халеп разгромила Цуренко в третьем круге «Ролан Гаррос»
01 июня 2019, 15:09 • 75 • Украина
Румынская теннисистка Симона Халеп одержала крупную победу над украинкой Лесей Цуренко в матче третьего круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Reuters
Встреча продолжалась 53 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу третьей ракетки мира.
За выход в четвертьфинал Халеп поборется с победительницей матча между Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико и полячкой Игой Свёнтек.
Халеп является действующей победительницей Открытого чемпионата Франции.
Ранее Надаль обыграл Гоффена и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос».
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