Халеп разгромила Цуренко в третьем круге «Ролан Гаррос»

Румынская теннисистка Симона Халеп одержала крупную победу над украинкой Лесей Цуренко в матче третьего круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.

Встреча продолжалась 53 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу третьей ракетки мира.

За выход в четвертьфинал Халеп поборется с победительницей матча между Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико и полячкой Игой Свёнтек.

Халеп является действующей победительницей Открытого чемпионата Франции.

Ранее Надаль обыграл Гоффена и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос».