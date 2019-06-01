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Халеп разгромила Цуренко в третьем круге «Ролан Гаррос»

01 июня 2019, 15:09  •  75 • Украина
Румынская теннисистка Симона Халеп одержала крупную победу над украинкой Лесей Цуренко в матче третьего круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
 
Reuters
 

Встреча продолжалась 53 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу третьей ракетки мира. 

За выход в четвертьфинал Халеп поборется с победительницей матча между Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико и полячкой Игой Свёнтек. 

Халеп является действующей победительницей Открытого чемпионата Франции.

Ранее Надаль обыграл Гоффена и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос».

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