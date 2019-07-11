Халеп обыграла Свитолину и стала первой финалисткой Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу бывшей первой ракетки мира.

Для Халеп это первый выход в финал Уимблдона в карьере.

За победу на турнире румынка поборется либо с американкой Сереной Уильямс, либо с Барборой Стрыцовой из Чехии.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер стал первым теннисистом в истории, выигравшим 100 матчей на Уимблдоне.