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Халеп обыграла Свитолину и стала первой финалисткой Уимблдона

11 июля 2019, 17:09  •  64 • Украина
Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
 
© Han Yan/Xinhua globallookpress.com
 

Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу бывшей первой ракетки мира.

Для Халеп это первый выход в финал Уимблдона в карьере.

За победу на турнире румынка поборется либо с американкой Сереной Уильямс, либо с Барборой Стрыцовой из Чехии.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер стал первым теннисистом в истории, выигравшим 100 матчей на Уимблдоне.

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