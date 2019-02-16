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Халеп и Мертенс вышли в финал престижного теннисного турнира в Дохе

16 февраля 2019, 02:24  •  55 • Украина
Определились финалистки престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5, который проходит в катарской Дохе.
 
Элизе Мертенс Reuters
 

Ими стали румынка Симона Халеп, в полуфинале в трёх сетах обыгравшая представительницу Украины Элину Свитолину со счётом 6:3, 3:6, 6:4, и бельгийка Элизе Мертенс, также в трёх сетах сломившая сопротивление немецкой теннисистки Анжелики Кербер — 6:4, 2:6, 6:1.

Финальный поединок турнира в Катаре состоится в субботу, 16 февраля.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в голландском Роттердаме.

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