Халатность или коррупция? В правительстве "забыли" прописать целевые показатели нацпроектов

Счётная палата России заметила, что целевые показатели двух ключевых национальных проектов, включённых в майские указы Владимира Путина 2018 года, почему-то исчезли из нормативных актов правительства. Об этом говорится в заключении ведомства на проект федерального бюджета 2020 - 2022 годы.

В частности, пропали целевые показатели нацпроектов по жилищным условиям и повышению продолжительности жизни населения. Они были установлены указом президента России Владимира Путина и дополнительно закреплены в плане правительства, который подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Тем не менее эти показатели отсутствуют в госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан России", которая, по сути, представляет из себя план практических мероприятий с выделением на них бюджетных средств. Аналогичная ситуация сложилась с проектом по увеличению средней продолжительности жизни в России.

Однако и это ещё не всё. Ревизоры из Счётной палаты отмечают, что чиновники "забыли" указать, как были выполнены целевые показатели в прошлом году.

Подробнее об этом в передаче "Пронько.Экономика" на канале Царьград.