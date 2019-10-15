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Халатность или коррупция? В правительстве "забыли" прописать целевые показатели нацпроектов

15 октября 2019, 20:54  •  80 • Политика
Целевые показатели нацпроектов исчезли из документов правительства, сообщают ревизоры Счётной палаты. Также чиновники утаили, как были выполнены целевые показатели в прошлом году.
Счётная палата России заметила, что целевые показатели двух ключевых национальных проектов, включённых в майские указы Владимира Путина 2018 года, почему-то исчезли из нормативных актов правительства. Об этом говорится в заключении ведомства на проект федерального бюджета 2020 - 2022 годы.
В частности, пропали целевые показатели нацпроектов по жилищным условиям и повышению продолжительности жизни населения. Они были установлены указом президента России Владимира Путина и дополнительно закреплены в плане правительства, который подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Тем не менее эти показатели отсутствуют в госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан России", которая, по сути, представляет из себя план практических мероприятий с выделением на них бюджетных средств. Аналогичная ситуация сложилась с проектом по увеличению средней продолжительности жизни в России.
Однако и это ещё не всё. Ревизоры из Счётной палаты отмечают, что чиновники "забыли" указать, как были выполнены целевые показатели в прошлом году.
Подробнее об этом в передаче "Пронько.Экономика" на канале Царьград.

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