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Халатность и хищение: фигурантами дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» стали руководители МЧС Кемерова

25 мая 2018, 16:09  •  85 • В России
По делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» задержаны ещё два фигуранта: начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзора областного МЧС по Кемерову Григорий Терентьев. Как пояснили в СК, они отвечали за проверки соблюдения требований пожарной безопасности в торговом центре. Кроме того, Мамонтов подозревается в хищении и растрате госсредств в размере 1,8 млн рублей.
 
Задержание начальника отдела надзора по г. Кемерово Григория Терентьева © Кадр: видео YouTube / СК РФ
 

Следствие задержало начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерову Григория Терентьева по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ возбудило уголовное дело в отношении задержанных по статьям 293 УК РФ ч. 3 (халатность) и 160 УК РФ ч. 4 (растрата).

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в халатности и растрате», — заявила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ГУ МЧС по Кемеровской области https://t.co/ShSzfxIXLW

— Следственный комитет (@sledcom_rf) May 25, 2018

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Мамонтов и Терентьев «не запланировали и не провели в период 2017—2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности» здания, где в результате пожара 25 марта погибли 60 человек. При этом проверка должна была состояться 18 марта, и это было известно задержанным.

Следствие также установило, что один из подозреваемых использовал выделенные для министерства госсредства в личных целях.

«В период с июня 2015 по апрель 2018 года начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Мамонтов с использованием своего служебного положения при пособничестве не установленных пока лиц совершил хищение вверенного ему имущества — денежных средств Главного управления на сумму более 1,8 млн рублей, что является особо крупным размером, путём растраты в пользу третьих лиц», — сообщили в СК РФ.

  • Задержание начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова
  • © Кадр: видео YouTube / СК РФ

В ближайшее время Мамонтову и Терентьеву будут предъявлены обвинения. Следствие также будет добиваться, чтобы им назначили меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ход следствия

В четверг стало известно, что Центральный районный суд Кемерова продлил до 25 августа срок ареста Игоря Полозиненко — главы компании «Системный интегратор», которая обслуживала систему противопожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня». Кроме того, под стражей останутся бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок и экс-гендиректор компании «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежал торгово-развлекательный центр, Юлия Богданова.

Ранее в рамках уголовного дела были задержаны восемь человек. В апреле Кемеровский областной суд оставил под арестом до 11 июня начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в халатности. Позже суд продлил до 24 августа арест технического директора компании — собственника ТЦ Георгия Соболева. Он отвечал за монтаж и исправность пожарной сигнализации в здании ТЦ. Под стражей также находятся Александр Никитин, который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в торговом центре, и сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре. 

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В начале мая стало известно, что следствие назначило ряд дополнительных экспертиз. «В их числе специальная пожарно-техническая и фоноскопическая экспертизы, а также экспертиза по изъятым видеозаписям. К их проведению привлечены ведущие экспертные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга и Омска», — сообщили в СК РФ.

Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Следственный комитет постоянно информирует о выявленных после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» нарушениях.

Трагедия в Кемерово

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, унёсший жизни 60 человек, в том числе 37 детей. 

Эвакуация людей не была проведена надлежащим образом, так как автоматическая пожарная сигнализация не работала. Не была включена также принудительная система оповещения о ЧП, пожарные выходы оказались закрыты. Прибывшие на место спасатели не смогли своевременно добраться до очага возгорания. 

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В середине апреля в МЧС назвали предварительную причину возгорания. По данным ведомства, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания в проводке светильника над игровой зоной. Эвакуация людей была затруднена в связи с высокой концентрацией в здании горючих токсичных предметов. Во время осмотра здания следователи-криминалисты обнаружили, что кабели высокого напряжения в нарушение всех правил были проложены через батутный центр.

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