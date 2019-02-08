Хакеры заставили венесуэльских послов "признать" Гуайдо

Сообщения о признании президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, опубликованные от лица послов Боливарианской Республики в Аргентине, Бразилии и Мексике, оказались результатом хакерской атаки. Таким образом, послы "признали" Гуайдо лишь из-за взлома своих страниц.

О том, что посол Венесуэлы в Мексики Мария Лурдес Урбанехе не признавала лидера оппозиционного парламента главой своей страны, было сообщено в микроблоге дипмиссии в Twitter. Ранее аналогичные заявления поступили и от бразильского, и аргентинского посольств Венесуэлы.

Напомним, что в январе на фоне общественных выступлений оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Таким образом самопровозглашенный президент как будто бы "отстранил" с этого поста действующего главу государства Николаса Мадуро.

Политические амбиции и статус Гуайдо признали США и ряд европейских и латиноамериканских стран. Россия продолжает признавать полномочия конституционного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.