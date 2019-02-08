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Хакеры заставили венесуэльских послов "признать" Гуайдо

08 февраля 2019, 02:54  •  75 • Политика
Сообщения о признании президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, опубликованные от лица послов Боливарианской Республики в Аргентине, Бразилии и Мексике, оказались результатом хакерской атаки. Таким образом, послы "признали" Гуайдо лишь из-за взлома своих страниц.
О том, что посол Венесуэлы в Мексики Мария Лурдес Урбанехе не признавала лидера оппозиционного парламента главой своей страны, было сообщено в микроблоге дипмиссии в Twitter. Ранее аналогичные заявления поступили и от бразильского, и аргентинского посольств Венесуэлы.
Напомним, что в январе на фоне общественных выступлений оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Таким образом самопровозглашенный президент как будто бы "отстранил" с этого поста действующего главу государства Николаса Мадуро.
Политические амбиции и статус Гуайдо признали США и ряд европейских и латиноамериканских стран. Россия продолжает признавать полномочия конституционного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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