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Хакеры взломали производителя мяса в США: От России ждут помощи

01 июня 2021, 23:30  •  99 • Политика
США контактируют с Россией по поводу хакерской атаки на производителя мяса JBS. Вашингтон "даёт понять, что ответственные государства не предоставляют убежище преступникам", заявили в Белом доме.
Власти США вышли на контакт с Россией из-за новой хакерской атаки, которая была совершена на компанию - производитель мяса JBS. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Сообщается, что компания пожаловалась на хакерскую атаку в воскресенье, 30 мая. Также в JBS заявили, что кибератаку совершила преступная организация, находящаяся в России. Белый дом тут же предложил содействие компании.
Белый дом напрямую контактирует с российским правительством по данному вопросу,
- заявила Карин Жан-Пьер.
Она добавила, что Вашингтон в ходе контакта с Москвой "даёт понять, что ответственные государства не предоставляют убежище преступникам". Особенно это касается преступников, занимающихся вымогательством в киберпространстве.
Напомним, что ранее хакерской атаке подверглась компания - оператор крупнейшего в США нефте- и газопровода Colonial Pipeline. Ответственность за это возлагается на хакеров из группировки DarkSide. Утверждается, что они также находятся на территории России.

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