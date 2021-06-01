Хакеры взломали производителя мяса в США: От России ждут помощи

США контактируют с Россией по поводу хакерской атаки на производителя мяса JBS. Вашингтон "даёт понять, что ответственные государства не предоставляют убежище преступникам", заявили в Белом доме.

Власти США вышли на контакт с Россией из-за новой хакерской атаки, которая была совершена на компанию - производитель мяса JBS. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Сообщается, что компания пожаловалась на хакерскую атаку в воскресенье, 30 мая. Также в JBS заявили, что кибератаку совершила преступная организация, находящаяся в России. Белый дом тут же предложил содействие компании.

Белый дом напрямую контактирует с российским правительством по данному вопросу,

- заявила Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что Вашингтон в ходе контакта с Москвой "даёт понять, что ответственные государства не предоставляют убежище преступникам". Особенно это касается преступников, занимающихся вымогательством в киберпространстве.

Напомним, что ранее хакерской атаке подверглась компания - оператор крупнейшего в США нефте- и газопровода Colonial Pipeline. Ответственность за это возлагается на хакеров из группировки DarkSide. Утверждается, что они также находятся на территории России.