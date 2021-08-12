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Хакеры выкрали в МИД Литвы секретные документы по "Северному потоку-2" - СМИ

12 августа 2021, 20:50  •  155 • Политика
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Дипведомство Республики потеряло свыше полутора тысяч электронных писем
МИД Литвы подвергся атаке хакеров, которые смогли похитить секретную переписку дипведомства с другими странами, в том числе по теме строительства "Северного потока-2". Об этом сообщает портал Delfi в четверг, 12 августа.
Напомним, ранее с утра четверга, 12 августа, в СМИ прошла информации о том, что из министерства иностранных дел Литвы пропали важные документы. Как заявила советник президента республики Аста Скайсгирите, данный инцидент может иметь отношение к прошедшим накануне массовым протестам у здания парламента.
Она сочла слишком явным совпадением, что в один день состоялись акции протеста против ограничений для невакцинированных граждан и произошла кража конфиденциальной информации МИД.
О том, что случилась утечка секретных данных позже подтвердил и сам глава государства Гитанас Науседа. Президент не скрывал, что эта "информация может нанести большой ущерб в первую очередь союзникам".
Как отмечает издание, в соцсетях уже появились предложения приобрести конфиденциальные документы литовского дипведоства. Речь идет якобы о 1,677,000 электронных писем.
Delfi сообщает, что на одном из форумов неизвестный пользователь уверяет, что в имеющихся у него документах (они идут под грифом SECRET, TOP SECRET и COSMIC (secret) – последний относится к тайным документам Североатлантического блока) есть переписка заместителей, глав департаментов, послов при G7 и странах-членов НАТО.
Кроме того на руках у хакеров оказались секретные переговоры американского президента Джо Байдена и руководителей других государств, "интриги против России, Германии и "Северного потока-2", обсуждается "помощь США против Германии, Франции и роль Литвы в этой мерзкой игре"", пишет издание.
Еще предлагается переписка по целому ряду политических проблем, как то "подготовка к войне с Беларусью", "инструкции США против Китая" и заговор против Трампа в пользу Байдена".

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