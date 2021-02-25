Хакеры вскрыли штаб информационной войны Британии против России

Либералы подкуплены, консерваторы ангажированы, куда читателю податься? Верить нельзя никому, но нам – можно.

Радуга над читателем

Беспристрастная прекраснодушная журналистика осталась, кажется, разве что в зоологических журналах. Градации пристрастности авторов давно уже не ограничиваются "заказухой" и "честным", у нас появился целый спектр ангажированности, я бы сказал, даже радуга, причём предсказуемо шестицветная.

Неизвестные бойцы невидимого фронта выложили в сеть целую серию документов британского Министерства иностранных дел и международного развития (FCO) и британской же разведки Ми-6. Можно было бы заподозрить бойцов в фальсификации данных, но чуть ранее МИД Британии признал, что его компьютеры были взломаны хакерами. И скорее всего, перед нами результаты именно этого взлома. Голос российского МИД Мария Захарова написала в связи с этим пакетом документов: "Зачитываемся и ждём реакцию Лондона".

Запад – субъект, Россия – объект

Основное содержание – планирование и ведение информационной войны против России. Согласно материалам "слива", примерно 15 тысяч журналистов и блогеров по всему миру находятся на ставке у властей Великобритании или по крайней мере прошли обучение за счёт этих властей. Из текста следует, что в России сейчас работают примерно 400 таких специалистов.

Вряд ли можно говорить, что любой, обучавшийся в Англии или у англичан, непременно ненавистник России, но совершенно точно мы знаем, что задачи выращивать патриотов России в этой стране не стояло никогда.

Самое грустное, что в утёкших документах Россия нигде и никак не рассматривается как если не партнёр, то хотя бы участник диалога. Нет – это некая тёмная сила без мысли и голоса, которую необходимо просветить информационными лучами западной демократии. Президент США Джо Байден заявляет на Мюнхенской конференции по безопасности: "Кремль атакует наши демократии... Борьба со вседозволенностью России и её хакерскими атаками на компьютерные сети в США, по всей Европе и во всём мире стала критически важной для защиты нашей коллективной безопасности".

Кто кого должен учить?

Насчёт хакерских атак комментировать трудно. У нас нет сведений о том, кто вскрыл сервера Форин-офиса, но согласимся с Байденом в том, что это наверняка не румыны и не чилийцы. Вот только что делать с документами, которые доказывают, что США и его верный союзник Великобритания много лет под грифом "Секретно" атакуют российскую демократию – да хоть бы и деспотию, вопрос больше в противоречии английских методов английским же ценностям? Опровержений их подлинности так и не поступило.

Джо Байден заявляет на Мюнхенской конференции по безопасности: "Кремль атакует наши демократии…" Фото: Anna Moneymaker/Global Look Press/Keystone Press Agency

Спору нет, лет 30 назад такое информационное воздействие "доброго Запада" на "заблудшую Россию" могло смотреться убедительно и местами даже симпатично – из-за действительно огромной разницы в уровне жизни, правопорядка, защиты граждан создавалось впечатление, что Великобритания продолжает свою миссионерскую линию, начатую ещё во времена Великих географических открытий. Сейчас, к сожалению, древней монархии всё труднее выглядеть примером: растущее социальное расслоение, кошмары Хаддерсфилда и Ротерема, и вот теперь – гнусная информационная политика, основанная на банальном подкупе журналистов во славу дивного западного мира. Операторами этой системы выступают компании Reuters и BBC, а её покорные инструменты работают в десятках стран; в случае России это, пишет Алексей Мухин, Bellingcat, Meduza и Mediazona.

Стреляют в собственную ногу

Разумеется, деньги в пропаганду вкладываются не просто так – сейчас, опять же, не романтичные восьмидесятые (там тоже хватало расчёта, но была и искренняя убеждённость сторон в своей правоте). Вот только один из примеров, которые приводит тот же Мухин.

Совсем недавно пытались поссорить даже давних партнёров – "Роснефть" и ВР, оказывая беспардонное давление на руководство американо-британской компании с целью отказаться от супервыгодного для неё сотрудничества с россиянами, которые, дескать, не соответствуют "западным ценностным ориентирам".

При этом инициаторами такого давления полностью игнорировались высокие показатели "Роснефти" в тех же западных рейтингах, признание компании на мировом уровне как раз за свою работу в направлении развития "зелёной экономики" и пр.

Занятно, что отказ от сотрудничества с "Роснефтью" резко обрушил бы акции BP и, скорее всего, выбросил бы её из числа ведущих нефтяных компаний мира. Так, большая часть позитива в финансовых и производственных отчётах BP за 2020 год обусловлена именно контролем над частью акций "Роснефти", которая смогла избежать убытков даже на фоне спада цен до отрицательных величин. То есть заказчиками такой кампании могли стать либо американские, либо арабские компании – и тогда возникает вопрос, на кого вообще работает британский МИД.

Хотя давно уже не возникает. Великобритании больше нет – есть непотопляемый американский авианосец. От него уже откалываются палубы на севере острова, но он всё ещё пытается влиять на "восточных варваров".