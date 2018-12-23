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Хакеры вскрыли переписку чиновников ЕС о Путине, Трампе и Украине

23 декабря 2018, 12:09  •  365 • В мире
Брюссель официально подтвердил, что из-за хакерской атаки произошла серьёзная утечка европейской дипломатической переписки за 2017 и 2018 годы. Как ни странно, во взломе обвиняют не Россию, а хакеров, связанных с правительством Китая. О чём писали друг другу чиновники ЕС?
Автор:
Кучер Егор
Взломы чего-либо хакерами (как правило, почему-то именно «российскими») стали уже привычным делом. После масштабной утечки от группировки Anonymous, которая выложила в Сеть большое число документов о британском медийном и лоббистском проекте Integrity Initiative, связанном с МИ-6, в конце года стало известно и о кибератаке, в результате которой в Сеть попала дипломатическая переписка чиновников ЕС.
Информацию об этой утечке уже официально подтвердил и Брюссель. В телеграммах чиновников есть много интересного: они обсуждают президента России Владимира Путина, его американского коллегу Дональда Трампа, отношения внутри Европы, Украину.
Примечательно, что в очередной кибератаке обвиняют не Россию, а некую группу хакеров из Народно-освободительной армии Китая. В течение года эти хакеры якобы подключались не к самим структурам ЕС, а взламывали провайдеров и каналы связи. В США уже осудили действия китайских хакеров, хотя конечно, не представили доказательств того, что за взломами стоят китайцы, и что они к тому же связаны с правительством Китая.
Что же произошло на самом деле?
Тихая и незаметная работа
Попавшие в руки изданию New York Times документы свидетельствуют о том, что утечка не была разовой акцией, а стала следствием долговременной и планомерной работы хакеров. Результат этой утечки впечатляет: в распоряжении хакеров оказалось более тысячи телеграмм европейских чиновников практически по всем актуальным международным проблемам.
Действовали хакеры скрытно и не напрямую, именно поэтому, во-первых, про их работу никто не знал, а во-вторых, она увенчалась успехом.
В последующих сообщениях New York Times раскрывает принцип работы взломщиков. Предположительно, хакеры работали по заказу Министерства государственной безопасности Китая и взломали не сервера европейских властных институтов, а линии коммуникаций сервисных компаний, которые работают с такими гигантами, как Hewlett Packard Enterprise и IBM. Полученные сведения киберпреступники использовали, чтобы устраивать атаки уже непосредственно на своих жертв.

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