Группировка Киберберкут предупредила о готовящихся взрывах на промышленных заводах Украины, занимающихся синтезом опасных веществ. По информации хакеров, эти теракты хотят использовать против РФ, обвинив в организации взрывов.

Группировка хакеров Киберберкут, известная после взятия на себя ответственности за атаки на сайты государственных органов Украины и западных стран, опубликовала данные и провокациях, спланированных Украиной совместно с её западными "друзьями" на своих же промышленных объектах.

Киберберкут получил и обнародовал информацию о том, что украинские спецслужбы разрабатывают ряд диверсий на территории, подконтрольной Украине. Главными виновниками таких катастроф Киев и Запад назовёт Россию, а также ДЛНР.

Хакеры выяснили список предприятий, на которых могут произойти подобные события. Все они используют в своем производстве хлор, аммиак и другие опасные вещества.

Перечень выглядит так:

— "Северодонецкое объединение Азот", г. Северодонецк;

— Константиновский химический завод, г. Константиновка;

— Авдеевский коксохимический завод, г. Авдеевка;

— Дзержинский фенольный завод, пгт Новгородское;

— Харьковский завод химических реактивов, г. Харьков;

— Металлургический комбинат "Азовсталь".

Ранее именно силами Запада Россия "стала замешана" в применение химического оружия в Сирии. 7 апреля текущего года якобы состоялась атака на сирийском городе Дума с применением химического оружия. Представители западных государств обвинили в этом Дамаск и в ночь на 14 апреля нанесли авиаудар по правительственным объектам арабской республики. Далее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что российская сторона может доказать, что видеоролик "Белых касок" — это грубая инсценировка. Но в ответ Россию обвинили в том, что она "покрывает" преступления Башара Асада.