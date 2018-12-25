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Хакеры узнали о возможных взрывах шести заводов на территории Украины. Обвинят Россию
25 декабря 2018, 06:24 • 178 • В мире
Группировка Киберберкут предупредила о готовящихся взрывах на промышленных заводах Украины, занимающихся синтезом опасных веществ. По информации хакеров, эти теракты хотят использовать против РФ, обвинив в организации взрывов.
Группировка хакеров Киберберкут, известная после взятия на себя ответственности за атаки на сайты государственных органов Украины и западных стран, опубликовала данные и провокациях, спланированных Украиной совместно с её западными "друзьями" на своих же промышленных объектах.
Киберберкут получил и обнародовал информацию о том, что украинские спецслужбы разрабатывают ряд диверсий на территории, подконтрольной Украине. Главными виновниками таких катастроф Киев и Запад назовёт Россию, а также ДЛНР.
Хакеры выяснили список предприятий, на которых могут произойти подобные события. Все они используют в своем производстве хлор, аммиак и другие опасные вещества.
Перечень выглядит так:
— "Северодонецкое объединение Азот", г. Северодонецк;
— Константиновский химический завод, г. Константиновка;
— Авдеевский коксохимический завод, г. Авдеевка;
— Дзержинский фенольный завод, пгт Новгородское;
— Харьковский завод химических реактивов, г. Харьков;
— Металлургический комбинат "Азовсталь".
Ранее именно силами Запада Россия "стала замешана" в применение химического оружия в Сирии. 7 апреля текущего года якобы состоялась атака на сирийском городе Дума с применением химического оружия. Представители западных государств обвинили в этом Дамаск и в ночь на 14 апреля нанесли авиаудар по правительственным объектам арабской республики. Далее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что российская сторона может доказать, что видеоролик "Белых касок" — это грубая инсценировка. Но в ответ Россию обвинили в том, что она "покрывает" преступления Башара Асада.
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