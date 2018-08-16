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Хакеры сообщили о намерениях Киева отравить Донбасс радиоактивными материалами

16 августа 2018, 10:09  •  251 • Украина
Хакеры из организации «КиберБеркут» сообщили, что, по их данным, Силы специальных операций (ССО) украинской армии готовят в Донбассе теракт с применением радиоактивных веществ. Об этом информирует РИА Новости.
 
© Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
 

Согласно их сведениям, предполагаемые диверсанты планируют заразить отходами воду в канале Северский Донец — Донбасс, из которого идёт забор воды в Южно-Донбасский водоход.

Отмечается, что затем, скорее всего, «будет развёрнута активная информационная кампания Украины и стран Запада против Донецка и Луганска, а также России».

В сообщении хакеров говорится, что для выполнения операции уже получен контейнер с радиоактивными веществами из закрытого могильника «Вакуленчук» в Житомирской области.

Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что за первую неделю августа было зафиксировано 6,5 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе.

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