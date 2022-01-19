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Хакеры сменили тактику: Эксперты предупредили о новом способе кражи логинов и паролей
19 января 2022, 22:05 • 186 • Политика
В "Лаборатории Касперского" предупредили о новых способах кражи данных. "Атаки отличаются ограниченным числом целей и очень коротким жизненным циклом", - отметили эксперты.
В 2021 году хакеры начали применять новую тактику для кражи логинов и паролей от учётных записей из сетей автоматизированных систем управления (АСУ). Подробностями поделились эксперты из "Лаборатории Касперского".
Они указывают, что в минувшем году возросло количество кибератак на компьютеры АСУ по всему миру. Для кражи личных данных киберпреступники используют широко распространённые шпионские программы. Нововведением являются ограниченное число целей атаки и очень короткий жизненный цикл каждого вредоносного образца.
- говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".
В этой связи специалисты по кибербезопасности рекомендуют внедрить двухфакторную аутентификацию для доступа к корпоративной электронной почте и другим сервисам, доступным из интернета. Кроме того, эксперты советуют регулярно очищать папки со спамом и проверять их на наличие вредоносного контента, а также следить, не продаются ли корпоративные учётные записи организации на теневых площадках.
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