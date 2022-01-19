Хакеры сменили тактику: Эксперты предупредили о новом способе кражи логинов и паролей

В "Лаборатории Касперского" предупредили о новых способах кражи данных. "Атаки отличаются ограниченным числом целей и очень коротким жизненным циклом", - отметили эксперты.

В 2021 году хакеры начали применять новую тактику для кражи логинов и паролей от учётных записей из сетей автоматизированных систем управления (АСУ). Подробностями поделились эксперты из "Лаборатории Касперского".

Они указывают, что в минувшем году возросло количество кибератак на компьютеры АСУ по всему миру. Для кражи личных данных киберпреступники используют широко распространённые шпионские программы. Нововведением являются ограниченное число целей атаки и очень короткий жизненный цикл каждого вредоносного образца.

Продолжительность атак гораздо меньше, чем обычно длятся подобные кампании, она не превышает 25 дней,

- говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

В этой связи специалисты по кибербезопасности рекомендуют внедрить двухфакторную аутентификацию для доступа к корпоративной электронной почте и другим сервисам, доступным из интернета. Кроме того, эксперты советуют регулярно очищать папки со спамом и проверять их на наличие вредоносного контента, а также следить, не продаются ли корпоративные учётные записи организации на теневых площадках.