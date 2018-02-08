Хакеры, сдерживание Москвы и визиты допинг-офицеров: что обсуждают за два дня до старта Олимпиады

Западные СМИ планируют обвинить страну в кибератаках на олимпийские ресурсы. Об этом в среду сообщили в МИД России. По данным ведомства, в ближайшее время следует ожидать «вброса псевдорасследований» на эту тему в различных медиа. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что недопуск российских атлетов к Олимпиаде — это также часть плана Запада по сдерживанию социально-экономического развития страны. Между тем российские конькобежцы выразили протест против недавнего решения МОК и отказались от участия в церемонии открытия Игр. Однако от спортивной борьбы россияне не отказываются. Так, сборная РФ по хоккею уже прибыла в Южную Корею и приступила к тренировкам. О главных событиях в преддверии Олимпиады — в материале RT.

Угроза Олимпиады и обвинения в адрес России

Американские СМИ включили хакерскую группировку Fancy Bears в список главных проблем Олимпиады-2018. Она соседствует в этом перечне с эпидемия норовируса, рекордными морозами и конфликтом с Северной Кореей.

По мнению авторов, главной целью Fancy Bears будет обнародование свидетельств о допинге в западных странах в ответ на санкции против российских спортсменов.

Хакеры на подобные обвинения ответили действиями, и несколько часов спустя на своём официальном сайте опубликовала неофициальные данные о канадской государственной программе в области спорта «Завладеть подиумом».

В новом релизе говорится, что после неудач на двух домашних Олимпиадах в Монреале и Калгари (1976 и 1988 гг.) местные власти в преддверии Игр-2010 в Ванкувере приняли решение о поддержке спорта высших достижений. Программа, спонсируемая правительством страны, была запущена в 2005 году и принесла желаемые дивиденды в 2010, но после дала сбой. Таким образом, по данным хакеров, желая в дальнейшем гарантированно попадать в тройку неофициального командного зачёта зимних Игр, канадцы под видом борьбы с допингом начали масштабную кампанию по спортивной дискредитации России.

Canada Uses Every Trick in the Book to Own the Podiumhttps://t.co/lU1hcoW3sApic.twitter.com/rrbI9vPoC6 — Fancy Bears' HT (@FancyBears) 7 февраля 2018 г.

Так, Fancy Bears утверждают, что канадский юрист Ричард Макларен возглавлявший комиссию WADA, расследовавшую нарушения россиянами антидопингового законодательства? выполнял задание канадского правительства.

Fancy Bears также заявляют, что им удалось получить доступ к письмам руководителей различных спортивных федераций Канады, которые якобы активно выступали против участия российских спортсменов не только в Олимпийских играх, но и в остальных международных соревнованиях.

«Вошло в привычку»

К обвинениям в хакерских атаках готовы и в России. Об этом говорится в заявлении МИД России, сделанном в среду вечером. Дипломаты считают, что у ряда стран уже «вошло в привычку приписывать любые свои внутриполитические проблемы мнимому кибервмешательству России».

«Сейчас в этой информационной войне обозначился новый этап. На этот раз необоснованным нападкам против нас хотят придать ещё более масштабный характер: Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения», — говорится в сообщении.

По данным МИД, западные СМИ готовят «вброс псевдорасследований» относительно «русского следа» в хакерских атаках на информационные ресурсы, которые связаны с проведением Олимпийских игр 2018 года.

«Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет. К этой антироссийской кампании могут быть привлечены не только ангажированные СМИ (The WashingtonPost BuzzFeed и другие), но и давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании («Трэтконнект», «ТрендМикро», «Есет» и др.)», — отметили в ведомстве.

Перенос суда и ответ Лаврова

Между тем выездная панель Спортивного арбитражного суда так и не определилась с окончательным вердиктом по апелляциям 32 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета о недопуске на Олимпиаду в Пхёнчхане (Южная Корея). Слушания по делам российских спортсменов будут продолжены 8 февраля.

«Решение, возможно, будет вынесено ближе к концу дня. Если CAS удовлетворит апелляции, спортсмены гарантированно выступят на Олимпийских играх. Мы не можем применять силу и полицию, чтобы заставить МОК допускать спортсменов до Игр», — подвёл предварительные итоги секретарь Спортивного арбитражного суда Мэттью Риба.

Позже ситуацию прокомментировал и президент МОК Томас Бах

«Я доволен подходом МОК к ситуации с Россией. Мы послали весьма чёткий месседж. Члены МОК и другие понимали, что время не на нашей стороне, нужно предоставить доказательства, но и нужно предоставить россиянам возможность оспорить решения. Мистер Макларен сам сказал, что его задачей было не доказать допинговую систему, а расследовать ситуацию. Что будет, если CAS примет решение в пользу россиян? Опять вы пытаетесь меня вывести на спекуляции. У нас хорошие аргументы, и я не могу предвосхитить исход этого дела», — заявил Бах.

А вот глава МИД РФ Сергей Лавров выразил свою позицию относительно действий по недопуску оправданных российских спортсменов до ОИ, чётко. По мнению политика, это часть плана Запада помешать социально-экономическому развитию России.

«Запад стремится помешать нашему социально-экономическому развитию, в том числе с помощью дискредитации наших спортсменов без предъявления фактов. Арбитраж в Лозанне оправдал всех спортсменов из списка 32 человек и тренеров. Но необязательно руководствоваться этим решением, потому что у МОК нет уверенности в том, что спортсмены не принимали допинг. То есть доказательств нет, но есть подозрения. Помните, в 1937 году прокурор Советского Союза Вышинский говорил, что признание — царица доказательств? А сейчас, получается, даже признания не надо, то есть подозрение — царица доказательств. Так вести дела, наверное, не очень корректно, не очень правильно. Мы стараемся наших западных коллег всё-таки выводить на более конструктивные отношения», — заявил Лавров на пресс-конференции в Сочи.

Допинг-пробы в ущерб тренировкам

В то время как атлеты, которых не допустили к Играм ждут завершения судебных тяжб, имеющие приглашения на Олимпиаду вновь подверглись незапланированным проверкам со стороны допинг-офицеров. Так, вслед за российскими хоккеистками, первую тренировку в Корее пропустил фристайлист Александр Смышляев.

«Я уже собрал все вещи, рюкзак, лыжи и хотел поехать на тренировку вместе со всей командой. Стук в дверь номера. Думал, может, уборка комнаты. Кричу: «Заходите, заходите!» Никто не отвечает. Открыл дверь, а там стоят допинг-офицеры. Говорю, что у меня сейчас тренировка по расписанию и мне ещё час надо ехать до олимпийской трассы. В итоге меня повели на допинг-контроль, который затянулся на два часа, а вся наша команда уехала на тренировку. При этом у меня брали на допинг не только мочу, но и кровь. У меня впервые брали кровь. Естественно, это эмоционально вымотало. Забрали перед тренировкой, пьёшь воду, смотришь на часы, хочешь быстрее уже освободиться, а время тянется. В итоге поехал на тренировку уставший, без настроения», — цитирует Смышляева Р-Спорт.

Красная машина полной сборки

Тем временем мужская сборная России по хоккею к заключительному этапу подготовки к Играм приступила по расписанию. Подопечные Олега Знарка, прибывшие в Сеул накануне, провели ледовое занятие на базе клуба Азиатской хоккейной лиги «Анян Халла».

vk.com

© Хоккей России

Хорошей новостью для болельщиков сборной России стало и появление не льду нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, и защитника СКА Владислава Гаврикова, которые в воскресение получили повреждения во время выставочного матча с московским «Спартаком». Впрочем, несмотря на это, один из лидеров команды Илья Ковальчук, признался, что ему и его партнёрам на турнире будет не хватать коллег из НХЛ.

«Все команды потеряли игроков из НХЛ и всем будет не доставать их на льду. Они должны быть здесь, потому что хоккей — главный вид спорта на Олимпиаде, весь мир будет смотреть этот турнир. Но мы обыгрывали Канаду, несмотря на то, что у неё были игроки НХЛ. Мы сделали это в Турине, так что мы можем их обыгрывать даже когда у них в составе лучшие игроки», — цитирует Ковальчука официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

Видео в #SlowMo c тренировки российской команды покажет, как следует праздновать мини-победы Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

58

Похожие новости

Новости партнеров