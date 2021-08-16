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Хакеры сдали данные "навальнят" их работодателям: ФБК* не реагирует

16 августа 2021, 17:25  •  75 • Политика
Слитые в Сеть персональные данные пользователей, которые регистрировались на сайте "Умного голосования", оказались в руках хакеров. Теперь они высылают информацию работодателям сторонников Навального, но ФБК* не стремится помогать своим.
Данные сторонников Навального, которые оставляли свои данные на сайте "Умного голосования", перешли в руки хакеров и те рассылают их работодателям.
Киберпреступники выложили в Сеть данные граждан из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Саратова. В их руках есть базы и по другим регионам. В них - вся конфиденциальная информация о человеке - от адреса проживания до места работы.
Сейчас данные рассылают хакеры работодателям навальнистов. Но представители ФБК* не спешат помогать сторонникам своего лидера решить вопрос с конфиденциальностью.
ФБК* - Фонд борьбы с коррупцией, организация, признанная экстремистской и иноагентом в России.

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