Хакеры раскрыли Управление гражданско-военного сотрудничества ВСУ

"Четвертый год мы ведем войну против войны!Война несет горе в украинские семьи, но обогащает тех, кто на этой войне зарабатывает.Сегодня год, как ушел Порошенко, начавший эту войну. На его место пришел Зеленский, который обещал все изменить. Но только все без перемен. Война продолжается, и значит мы тоже продолжаем свою войну.В декабре прошлого года начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев заявил, что украинские и российские военные, и даже военные, которые воюют в рядах НВФ «ДНР» и «ЛНР», способны быстро «реинтегрироваться», но этому мешают «праворадикалы».В наших сердцах тогда появилась надежда, что что-то изменится, что пусть не завтра но в нашу страну придет мир… Но увы как оказалось, мира в умах офицеров генерального штаба нет. Там до сих пор живет партия войны Порошенко. Те, кто продолжает зарабатывать на гибели людей, те, чьи руки по локоть в крови.За эти вольные высказывания офицера довели до того, что ему пришлось врать и выкручиваться, а затем просто поставили на колени… и он извинился. Это видно из личной переписки Алексея Мазепы, к которой мы получили доступ.На самом деле офицеры этого управления, как впрочем, всех вооруженных сил, нафиг никому не нужны, и лишенные чести и достоинства, уходят искать себя в «мирной» жизни. Как это сделал, например, майор Иван Кришталь, открыв интернет-магазин с игрушками для взрослых. Но об этом мы расскажем завтра.Упомянем их поименно…полковник Ноздрачев Алексей Алексеевич, начальник управленияполковник Ковалев В.О., начальник организационно-планового отдела – заместитель начальника управленияполковник Лямзин Владимир Владимирович, начальник отдела координацииподполковник Мазепа Алексей Алексеевич, старший офицерподполковник Репура Василий Ярославовичкапитан Тычина Владислав Александровичподполковник Корабельский Андрейподполковник Беляеваполковник Коханчук Руслан Николаевич, начальник информационно-аналитического отделаподполковник Семенюк Наталия Юрьевна, заместитель начальника отделаподполковник Бунина Лариса Худабердиевна, старший офицерстарший лейтенант Орлов Иван Александрович, офицерполковник Попов Вячеслав Вячеславович, начальник отдела поисковой работы – заместитель начальника управленияподполковник Копейка Михаилполковник Дюденко Светлана Викторовна, начальник юридического сектораподполковник Котелевский Михаил Михайлович, старший офицермайор Зайцев Юрий Николаевич, офицермайор Кришталь Иван Гигорьевичподполковник Гвоздков Александр Александрович, старший офицерполковник Раевский Вячеслав НиколаевичЕсть еще интересные документы о деятельности этого управления и еголичном составе.Все документы здесь: https://mega.nz/file/Hq53HTDC#...01_Методпосібник.docx313_окпос13_6990.PDF 2019.08.13ОЦС.pptxАВТОБІОГРАФІЯ Гвоздков О.О..docБрифінг 7 слайдів.pptxВИЗНАСПРАВА№Титул.doc Висновки з оцінювання ЦС.docx Внутрiшнiйопис.docДовідка про прох Гвоздь на ВАК.rtfдовідка_перспективи.rtfзагранка.docxна УДЦПО.docxОсобовий листок.docПогодження СБУ ГВОЗДКОВ.docПодання 1.docПректи.docxРапорт на ВЛК Гвоздков.docРапорт на окончат. виїзд.docСлужбова характеристика Гвоздков.docтижневий звіт за 09.08.-15.08.19.docxЦВС за тиждень 200 09.08.-15.08.19.ppt"..