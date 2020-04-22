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Хакеры раскрыли Управление гражданско-военного сотрудничества ВСУ

22 апреля 2020, 13:10  •  195 • Украина

"Четвертый год мы ведем войну против войны!

Война несет горе в украинские семьи, но обогащает тех, кто на этой войне зарабатывает.

Сегодня год, как ушел Порошенко, начавший эту войну. На его место пришел Зеленский, который обещал все изменить. Но только все без перемен. Война продолжается, и значит мы тоже продолжаем свою войну.

В декабре прошлого года начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев заявил, что украинские и российские военные, и даже военные, которые воюют в рядах НВФ «ДНР» и «ЛНР», способны быстро «реинтегрироваться», но этому мешают «праворадикалы».


В наших сердцах тогда появилась надежда, что что-то изменится, что пусть не завтра но в нашу страну придет мир… Но увы как оказалось, мира в умах офицеров генерального штаба нет. Там до сих пор живет партия войны Порошенко. Те, кто продолжает зарабатывать на гибели людей, те, чьи руки по локоть в крови.

За эти вольные высказывания офицера довели до того, что ему пришлось врать и выкручиваться, а затем просто поставили на колени… и он извинился. Это видно из личной переписки Алексея Мазепы, к которой мы получили доступ.


На самом деле офицеры этого управления, как впрочем, всех вооруженных сил, нафиг никому не нужны, и лишенные чести и достоинства, уходят искать себя в «мирной» жизни. Как это сделал, например, майор Иван Кришталь, открыв интернет-магазин с игрушками для взрослых. Но об этом мы расскажем завтра.

Упомянем их поименно…

полковник Ноздрачев Алексей Алексеевич, начальник управления

полковник Ковалев В.О., начальник организационно-планового отдела – заместитель начальника управления

полковник Лямзин Владимир Владимирович, начальник отдела координации

подполковник Мазепа Алексей Алексеевич, старший офицер

подполковник Репура Василий Ярославович

капитан Тычина Владислав Александрович

подполковник Корабельский Андрей

подполковник Беляева

полковник Коханчук Руслан Николаевич, начальник информационно-аналитического отдела

подполковник Семенюк Наталия Юрьевна, заместитель начальника отдела

подполковник Бунина Лариса Худабердиевна, старший офицер

старший лейтенант Орлов Иван Александрович, офицер

полковник Попов Вячеслав Вячеславович, начальник отдела поисковой работы – заместитель начальника управления

подполковник Копейка Михаил

полковник Дюденко Светлана Викторовна, начальник юридического сектора

подполковник Котелевский Михаил Михайлович, старший офицер

майор Зайцев Юрий Николаевич, офицер

майор Кришталь Иван Гигорьевич

подполковник Гвоздков Александр Александрович, старший офицер

полковник Раевский Вячеслав Николаевич

Есть еще интересные документы о деятельности этого управления и еголичном составе.

Все документы здесь: https://mega.nz/file/Hq53HTDC#...

01_Методпосібник.docx

313_окпос13_6990.PDF 2019.08.13ОЦС.pptx

АВТОБІОГРАФІЯ Гвоздков О.О..doc

Брифінг 7 слайдів.pptx

ВИЗНАСПРАВА№Титул.doc Висновки з оцінювання ЦС.docx Внутрiшнiйопис.doc

Довідка про прох Гвоздь на ВАК.rtf

довідка_перспективи.rtf

загранка.docx

на УДЦПО.docx

Особовий листок.doc

Погодження СБУ ГВОЗДКОВ.doc

Подання 1.doc

Пректи.docx

Рапорт на ВЛК Гвоздков.doc

Рапорт на окончат. виїзд.doc

Службова характеристика Гвоздков.doc

тижневий звіт за 09.08.-15.08.19.docx

ЦВС за тиждень 200 09.08.-15.08.19.ppt"

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