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Хакеры раскрыли, почему Украина не возлагает надежд на нормандский формат – СМИ

20 декабря 2018, 06:09  •  231 • Политика
Взлом переписки дипломатов Евросоюза обнажил некоторую интересную информацию об отношении к России с закрытых дипломатических переговоров на высшем уровне. Так представитель Киева Алексей Макеев в одной из депеш о консультациях со Словакией указал на то, что Украина не возлагает больших надежд на нормандский формат.
Компания Area 1, занимающаяся кибербезопасностью, выявила взлом переписки дипломатов ЕС. У хакеров на руках оказалось более тысячи засекреченных депеш, сообщает New York Times.

В свою очередь информационный портал РБК выявил из них те, которые касаются отношений с Россией.
Неожиданным стал тот факт, что представитель Киева Алексей Макеев заявляет, что Украина не возлагает больших надежд на нормандский формат, так как видит недостаток полномочий главы МИД России Сергея Лаврова, об этом говорится в одной из депеш о консультациях со Словакией.
Представители Незалежной также искреннее считают, что Россия скрывает и не хочет признавать, что “остро ощущает издержки санкционного давления Запада”.

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