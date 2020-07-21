Хакеры работают на правительство России? Силуанов дал ответ по "заказу" на вакцину

Ранее, напомним, американские спецслужбы, а также Канадское учреждение безопасности связи и Национальный центр кибербезопасности Великобритании голословно обвинили Россию в хакерской атаке с целью похитить данные о разработке вакцины против COVID-19 у иностранных фармацевтических компаний.

При этом утверждалось, что эти хакеры, якобы "почти наверняка" связаны с российским правительством.

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC опроверг эти обвинения, подчеркнув, что "на российское правительство не работают хакеры".

"Поэтому наше правительство не рассматривает какие-либо действия хакеров и не координирует их", - отметил глава финансового ведомства.

Он же обратил также внимание журналистов на то, что ни один хакер не получил от наших властей никакого особого "заказа" на вакцину от COVID-19.

"Я могу повторить, что, с нашей точки зрения, ни одному хакеру не было дано никакой особой задачи по доступу к веб-сайтам фармацевтических компаний", - заверил Силуанов, напомнив о том, что в нашей стране разрабатывается собственное лекарство от коронавируса, а потому в услугах хакеров, которые своровали бы данные о чужих вакцинах, просто нет смысла.

При этом глава Минфина России полагает, что данные хакерские атаки, в которых Запад обвиняет Москву, на имидж нашей страны негативно не повлияли. Впрочем, возможного влияния подобных голословных обвинений на экономику РФ министр также не видит.

"Я бы не согласился, что имидж России пострадал от атак хакеров или других негативных новостей, - высказал своё мнение Силуанов. - Это не так".

По его мнению, важна "сбалансированная макроэкономическая политика", которую проводит Россия.