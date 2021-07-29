Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Пути...
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к ...
Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
Главная / Политика

Хакеры приступили к взлому системы тестового голосования на московском портале

29 июля 2021, 10:20  •  9 • Политика
В том числе с участием хакеров проходит тестовое голосование на платформе для онлайн-выборов в Москве. Таким образом оценивается устойчивость системы.
Система электронного голосования будет использована в ходе выборов в сентябре 2021 года. А пока началось тестирование. С сегодняшнего дня у участников есть возможность отдать свои голоса на портале mos.ru, ответив на ряд вопросов. На старте тестирование системы проходит без сбоев. Разработчики вместе с внешними экспертами следят за корректностью работы платформы.
В онлайн-голосовании могут принять участие москвичи, которым исполнилось 18 лет, с учётной записью на mos.ru. Для теста следует авторизоваться на портале и перейти по ссылке. Для загрузки бюллетеня вас попросят ввести код из СМС-сообщения, которое робот направит на номер телефона, зарегистрированный в вашем профиле на портале. Затем вы сделаете свой выбор.
Платформа с тестовым голосованием доступна до 19:59 пятницы, 30 июля. Кстати говоря, вместе с жителями города в тестировании принимают участие и хакеры. Они попытаются взломать систему и повлиять на корректность её работы. Если взлом удастся и об ошибке сообщат разработчикам, есть шанс получить денежное вознаграждение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






9
Источник
Похожие новости
29 июля 2021, 01:10
После заминки с Россией Судан отказался от важных переговоров
29 июля 2021, 04:50
"Смешно до икоты": У Зеленского "что-то в голове перемкнуло" – Сатановский
29 июля 2021, 01:10
Тихановскую накормили печеньем в Белом доме: "Света счастлива"
29 июля 2021, 04:50
Опасный план Хуснуллина: "Даже в "проклятых 90-х" Россия к себе так не относилась"
29 июля 2021, 06:40
"Дело - труба!": Минфину США выдвинули условие из-за "Северного потока - 2"
29 июля 2021, 01:10
Перестановки в ВСУ: Зеленский заменил "героя Иловайского котла" на "героя котла в Дебальцево"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2021, 02:35
Три слова за две минуты - зал "стоял на ушах": шоу талантов в США теперь не про песни
28 июля 2021, 00:25
"Какая адская боль!": Победы России на Олимпиаде не дают покоя США
27 июля 2021, 01:30
В Бельгии сообщили о реакции "русского экипажа" на иностранную прививку
23 июля 2021, 06:45
"Реваншиста" Кулебу осадили в Совфеде: "Видно, не понял"
23 июля 2021, 12:15
Это кошмар: В Норвегию ввалились непрошеные русские "нетрадиционной внешности"
24 июля 2021, 11:10
"План спасения" украинской ГТС подорвал один вопрос: Ответа нет
25 июля 2021, 09:10
Что будет, если Украине ничего не достанется
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.