Хакеры приступили к взлому системы тестового голосования на московском портале

В том числе с участием хакеров проходит тестовое голосование на платформе для онлайн-выборов в Москве. Таким образом оценивается устойчивость системы.

Система электронного голосования будет использована в ходе выборов в сентябре 2021 года. А пока началось тестирование. С сегодняшнего дня у участников есть возможность отдать свои голоса на портале mos.ru, ответив на ряд вопросов. На старте тестирование системы проходит без сбоев. Разработчики вместе с внешними экспертами следят за корректностью работы платформы.

В онлайн-голосовании могут принять участие москвичи, которым исполнилось 18 лет, с учётной записью на mos.ru. Для теста следует авторизоваться на портале и перейти по ссылке. Для загрузки бюллетеня вас попросят ввести код из СМС-сообщения, которое робот направит на номер телефона, зарегистрированный в вашем профиле на портале. Затем вы сделаете свой выбор.

Платформа с тестовым голосованием доступна до 19:59 пятницы, 30 июля. Кстати говоря, вместе с жителями города в тестировании принимают участие и хакеры. Они попытаются взломать систему и повлиять на корректность её работы. Если взлом удастся и об ошибке сообщат разработчикам, есть шанс получить денежное вознаграждение.