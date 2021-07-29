|
Хакеры приступили к взлому системы тестового голосования на московском портале
29 июля 2021, 10:20 • 9 • Политика
В том числе с участием хакеров проходит тестовое голосование на платформе для онлайн-выборов в Москве. Таким образом оценивается устойчивость системы.
Система электронного голосования будет использована в ходе выборов в сентябре 2021 года. А пока началось тестирование. С сегодняшнего дня у участников есть возможность отдать свои голоса на портале mos.ru, ответив на ряд вопросов. На старте тестирование системы проходит без сбоев. Разработчики вместе с внешними экспертами следят за корректностью работы платформы.
В онлайн-голосовании могут принять участие москвичи, которым исполнилось 18 лет, с учётной записью на mos.ru. Для теста следует авторизоваться на портале и перейти по ссылке. Для загрузки бюллетеня вас попросят ввести код из СМС-сообщения, которое робот направит на номер телефона, зарегистрированный в вашем профиле на портале. Затем вы сделаете свой выбор.
Платформа с тестовым голосованием доступна до 19:59 пятницы, 30 июля. Кстати говоря, вместе с жителями города в тестировании принимают участие и хакеры. Они попытаются взломать систему и повлиять на корректность её работы. Если взлом удастся и об ошибке сообщат разработчикам, есть шанс получить денежное вознаграждение.
Подпишитесь на нас
9
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июля 2021, 02:35
|
28 июля 2021, 00:25
|
27 июля 2021, 01:30
|
23 июля 2021, 06:45
|
23 июля 2021, 12:15
|
24 июля 2021, 11:10
|
25 июля 2021, 09:10