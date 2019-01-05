Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе российских СМИ

В частности, речь идет об аналитических докладах и счетах на оплату. Так, в отчете некоего жителя Иордании Джассара аль-Тахаата, подготовленного в апреле 2018 года, говорится об успехах деятельности RT на Ближнем Востоке, где телеканал воспринимается в качестве "наиболее достоверного источника информации", предоставляющего зрителям другую сторону истории и альтернативную перспективу.

Еще один документ посвящен принципам распространения новостей в соцсетях. Его автор отмечает определенные достижения RT и Sputnik в данной сфере. В некоторых ситуациях публикации российских СМИ были популярнее CNN.

"Многие пользователи уверены, что RT готова обсуждать происшествия, о которых западные СМИ молчат", - указано в исследовании.

Напомним, ранее МИД Великобритании признал достоверными утечки информации о деятельности так называемого проекта "Института государственного управления" Integrity Initiative, при помощи которого Лондон мог оказывать влияние на другие страны Европы с целью организации антироссийской информационной войны.