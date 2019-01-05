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Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе российских СМИ

05 января 2019, 12:09  •  246 • Политика
Группировка хакеров Anonymous опубликована новые документы британского проекта Integrity Initiative, которые посвящены работе российских изданий Sputnik и RT.
В частности, речь идет об аналитических докладах и счетах на оплату. Так, в отчете некоего жителя Иордании Джассара аль-Тахаата, подготовленного в апреле 2018 года, говорится об успехах деятельности RT на Ближнем Востоке, где телеканал воспринимается в качестве "наиболее достоверного источника информации", предоставляющего зрителям другую сторону истории и альтернативную перспективу.
Еще один документ посвящен принципам распространения новостей в соцсетях. Его автор отмечает определенные достижения RT и Sputnik в данной сфере. В некоторых ситуациях публикации российских СМИ были популярнее CNN.
"Многие пользователи уверены, что RT готова обсуждать происшествия, о которых западные СМИ молчат", - указано в исследовании.
Напомним, ранее МИД Великобритании признал достоверными утечки информации о деятельности так называемого проекта "Института государственного управления" Integrity Initiative, при помощи которого Лондон мог оказывать влияние на другие страны Европы с целью организации антироссийской информационной войны.

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