Хакеры оказались не русскими, а китайцами? В США заявили о попытке кражи секретов вакцины от COVID

Китайские хакеры пытались украсть информацию о вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 у американской биотехнологической компании Moderna. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в органах безопасности США.

Уточняется, что речь идёт о двух кибервзломщиках из Китая, которые в течение 10 лет совершали хакерские атаки на различные фирмы, занятые в сфере высоких технологий. Американские разработчики вакцины от коронавируса были лишь очередной жертвой злоумышленников.

Отмечается, что хакеры, о которых идёт речь, взламывали системы не только в США, но и по всему миру. География их деятельности включает в себя Великобританию, Австралию, Бельгию, Германию, Японию, Литву, Нидерланды, Испанию, Южную Корею и Швецию. Всего двоим китайцам предъявлено обвинение по 11 пунктам.

Напомним, что ранее Британия обвинила хакеров из России в том, что они якобы пытались похитить у англичан информацию о разработке вакцины от COVID-19. С обвинениями выступил глава британского МИД Доминик Рааб, как обычно не представив ни единого доказательства, пишет Nation News.