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Хакеры оказались не русскими, а китайцами? В США заявили о попытке кражи секретов вакцины от COVID
31 июля 2020, 13:05 • 94 • Политика
Хакеры пытались похитить данные разработчика вакцины от COVID-19 Moderna. США винят китайских кибервзломщиков, сообщают СМИ.
Китайские хакеры пытались украсть информацию о вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 у американской биотехнологической компании Moderna. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в органах безопасности США.
Уточняется, что речь идёт о двух кибервзломщиках из Китая, которые в течение 10 лет совершали хакерские атаки на различные фирмы, занятые в сфере высоких технологий. Американские разработчики вакцины от коронавируса были лишь очередной жертвой злоумышленников.
Отмечается, что хакеры, о которых идёт речь, взламывали системы не только в США, но и по всему миру. География их деятельности включает в себя Великобританию, Австралию, Бельгию, Германию, Японию, Литву, Нидерланды, Испанию, Южную Корею и Швецию. Всего двоим китайцам предъявлено обвинение по 11 пунктам.
Напомним, что ранее Британия обвинила хакеров из России в том, что они якобы пытались похитить у англичан информацию о разработке вакцины от COVID-19. С обвинениями выступил глава британского МИД Доминик Рааб, как обычно не представив ни единого доказательства, пишет Nation News.
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