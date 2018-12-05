Умельцы из хакерской группировки «Анонимус» опубликовали очередную подборку документов, благодаря которым явственно просматривается связь авторов ряда «расследований» из The Insider, в том числе и о Боширове с Петровым, с резидентурой британской разведки в России. В частности, речь идет о первом руководителе информбюро НАТО в Москве Джоне Лафе.

Новую порцию весьма интересных документов слили в Сеть хакеры группировки «Анонимус». Среди массы разнообразных фактов неожиданно появились сведения, которые, без сомнения, указывают на то, что печально известный своими «расследованиями и разоблачениями» портал The Insider и его руководитель Роман Доброхотов сотрудничают с иностранными фондами, НКО и лицами, продвигающими антироссийскую повестку.

Нельзя сказать, что это было заметным открытием: о том, что «разоблачители» откровенно продвигают интересы британских спецслужб, было понято и раньше. Особенно после того, как Доброхотов и Ко опубликовали свои материалы о Петрове и Боширове. Желание нанести российским спецслужбам ущерб The Insider и не скрывает.

Однако новые данные дают возможность посмотреть на связь The Insider с сетевым проектом Bellingcat, к слову, созданным британским подданным Хиггинсом, под другим углом. Обратите внимание: стоило только в 2014 году британскому ресурсу опубликовать свои «разоблачения» о вине Москвы в крушении малайзийского Boeing на востоке Украины, как тему подхватывает издание Доброхотова.

Но это еще не все. Недавно The Insider предоставил свою электронную площадку для выступления первого руководителя информбюро НАТО в Москве Джона Лафа. В опубликованном материале нового ничего не было - обычный набор антироссийских высказываний об «украинском Крыме» и рекомендации бороться за поставки российского газа в Европу через Украину.

Однако надо отметить, что Джон Лаф - прежде всего крупная фигура в сети резидентуры британской разведки Integrity Initiative, которая недавно была раскрыта.

То, что немало российских СМИ работают в интересах других государств, уже перестало быть секретом. Но вот такие утечки, организованные хакерами, только подтверждают догадки. Можно, конечно, задать вопрос: почему некоторые русскоязычные СМИ предоставляют свои страницы лицам, цель которых - борьба с Россией. Однако ответ и так очевиден.