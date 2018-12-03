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Хакеры изучили «испанскую методичку» Великобритании для очернения имиджа России

03 декабря 2018, 23:54  •  38 • В мире
Для ухудшения имиджа России в Испании, говорится в сообщении группы хакеров Anonymous, антироссийский британский проект Integrity Initiative предлагает задействовать испанские ассоциации сексуальных меньшинств и такие организации, как Human Rights Watch и Amnesty International. Взломщики объясняют, что британский прием, наподобие «испанской методички» по информационной борьбе с Москвой, мог быть использован также в других странах ЕС.
Авторы доклада британского проекта Integrity Initiative изучили способы влиять на международную оценку имиджа России в Греции, Испании, Германии. Об этом говорится в сообщении группы хакеров Anonymous, передает «РИА Новости».
В частности, в докладе о проекте Integrity Initiative, целью которого, как говорилось ранее, является «очернение России в глазах общественности зарубежных стран», говорится о формировании антироссийских взглядов в Испании.
При этом, сообщается в изученных хакерами документах Integrity Initiative, Россия не воспринимается как проблема, влияющая на национальную безопасность Испании.
Однако в числе способов, как говорится в материалах по Испании, - увеличение знаний граждан о современной России. Кроме того, отмечается в докладе проекта, нужно задействовать для ухудшения имиджа России в Испании испанские ассоциации сексуальных меньшинств и такие организации, как Human Rights Watch и Amnesty International.
В ноябре хакеры Anonymous впервые опубликовали документы о деятельности в рамках проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.
В МИД России ранее отметили, что, как можно понять из комментариев Integrity Initiative, единственная задача этого проекта - «очернение России в глазах общественности зарубежных стран».

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