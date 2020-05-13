Хакеры из Германии и Украины пытались обрушить сайт Бессмертного полка 9 мая

Об этом во вторник заявил глава исполкома "Бессмертного полка России" Артем Хуторской, выступая на пресс-конференции.

Мы зафиксировали все IP-адреса, и я совершенно ответственно заявляю, что этот перечень будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник, - отметил он.

Сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Елена Цунаева рассказала о хакерских атаках, которым подвергся сайт 9 мая. По её словам, на портал "Бессмертного полка" была совершена DDoS-атака, в результате чего пользователи некоторое время не могли загрузить страницу. В конечном итоге служба безопасности восстановила работу сайта, и трансляции онлайн-шествия ничто не помешало. Цунаева добавила, что хакерские атаки осуществлялись с территории Германии, Финляндии, Нидерландов, Украины, Северной Америки, из Азии, а также из самой России.

Напомним, что в этом году акция "Бессмертного полка" полностью проходила в онлайн-режиме из-за эпидемии коронавируса. Кроме того, был отменен парад в честь празднования 75-летия победы над нацистской Германией. Президент РФ Владимир Путин отметил, что парад всё равно будет проведён, когда закончится эпидемия коронавируса.