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Хакеры из Германии и Украины пытались обрушить сайт Бессмертного полка 9 мая
13 мая 2020, 00:55 • 215 • Политика
Организаторы онлайн-шествия "Бессмертного полка" передадут Следственному комитету России список IP-адресов, с которых провокаторы пытались загрузить на сайт акции фотографии нацистов.
Об этом во вторник заявил глава исполкома "Бессмертного полка России" Артем Хуторской, выступая на пресс-конференции.
Сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Елена Цунаева рассказала о хакерских атаках, которым подвергся сайт 9 мая. По её словам, на портал "Бессмертного полка" была совершена DDoS-атака, в результате чего пользователи некоторое время не могли загрузить страницу. В конечном итоге служба безопасности восстановила работу сайта, и трансляции онлайн-шествия ничто не помешало. Цунаева добавила, что хакерские атаки осуществлялись с территории Германии, Финляндии, Нидерландов, Украины, Северной Америки, из Азии, а также из самой России.
Напомним, что в этом году акция "Бессмертного полка" полностью проходила в онлайн-режиме из-за эпидемии коронавируса. Кроме того, был отменен парад в честь празднования 75-летия победы над нацистской Германией. Президент РФ Владимир Путин отметил, что парад всё равно будет проведён, когда закончится эпидемия коронавируса.
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