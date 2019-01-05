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Хакеры: «Дело Скрипалей» готовилось с 2015 года

05 января 2019, 21:54  •  119 • Политика
Новые данные, обнародованные хакерской группой Anonymous, свидетельствуют о том, что сотрудники Integrity Initiative предлагали британскому правительству выслать российских дипломатов ещё за три года до отравления Сергея Скрипаля в Солсбери. Готовившие против России спецоперацию разведчики наняли специалистов по химоружию из лаборатории Портон-Даун
Автор:
Гасанов Камран
Хакерская группа Anonymous продолжает выводить на чистую воду британскую разведку и её структурное подразделение Integrity Initiative, ответственное за борьбу с «российской угрозой».
Сегодня хакеры обнародовали еще два важных документа проекта Integrity Initiative. Первый связан с делом об отравлении английского шпиона и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Второй - с успешностью российских медиа, телеканала RT и информагентства Sputnik по освещению международных событий.
Обнародованные Anonymous данные подтверждают тезис, выдвигавшийся рядом отечественных политологов о том, что «дело Скрипалей» готовилось давно, а отравление английского шпиона Сергея Скрипаля в марте 2018 года – всего лишь повод, чтобы развязать на общеевропейском уровне информационную, дипломатическую, политическую и экономическую войну против России.
Скрипаль как повод
Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com

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