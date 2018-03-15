Хакеры атаковали энергосети США: AP старательно убеждает мир во всемогуществе Путина

• 117 • В мире

The Associated Press (АР) опубликовало материал о зафиксированной ФБР атаке "российских хакеров" на энергетические системы американских электростанций и заводов.

Еще одно известное американское СМИ предприняло попытку убедить своих читателей во всемогуществе "российских хакеров" и "руки Кремля". На этот раз они атаковали американские энергетические системы.

Так, в администрации действующего президента США Дональда Трампа якобы ходят слухи, что Россия может быть причастна к нескольким кибератакам на энергосистемы США. Об этом со ссылкой на ряд источников, пожелавших остаться анонимными, сообщается в недавнем материале The Associated Press.

The Associated Press утверждает, высокопоставленные чиновники уверены, что "российские хакеры" могли попытаться получить несанкционированный доступ к компьютерным системам, управляющим американскими энергетическими сетями. Источники издания сообщают, что активность "русских" по данному направлению была зафиксирована сразу несколькими госведомствами - ФБР, Министерством внутренней безопасности и другими разведывательными службами.

Источники утверждают, что российским специалистам удалось не только получить доступ к американским энергосистемам на заводах и электростанциях, но и провести их "зондирование". После того как к делу подключились правительственные специалисты, резюмирует The Associated Press, атакованным американским компаниям удалось выбить "русских хакеров" из своих электронных сетей.