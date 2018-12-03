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Хакерская группа разоблачила планы Запада по «переобучению» греков в ненавистников России
03 декабря 2018, 07:39 • 81 • Политика
В Сети опубликовали документы британских спецслужб об операции по антироссийскому влиянию в Греции. Агентам влияния была поставлена задача «научить» греков ненавидеть Россию.
История, которая началась 23 ноября, после того как хакерская группа «Анонимус» опубликовала документы, подтверждающие информационную войну Запада с Россией, получила свое продолжение. Царьград подробно изучил документы об организованной британскими спецслужбами сети антироссийского влияния в странах Евросоюза. В обнародованных данных рассказывается, как британская Integrity Initiative сеет ненависть к России в Греции.
Сообщается, что одной из задач Британии в Греции является «обучение» местного населения «правильно интерпретировать» подаваемую им информацию. Для этого с 19 по 25 ноября в стране была проведена «неделя информационной грамотности», на которой греков учили отличать «правильные новости» от «неправильных».
Также имеется рапорт о том, что греческое правительство тайно мечтает об экономическом сближении с Россией и Китаем. Поскольку прямых доказательств у британских спецслужб нет, звучит рекомендация «разоблачать» эту линию поведения через кампанию информационного влияния и прозападных политиков.
Кроме того, агенты жалуются на то, что Россия «коварно» крадет их секреты, а затем публикует их в интернете, формально оставаясь ни при чем. Высказывается недовольство, что греки, в отличие от западной публики, обращают внимание на содержание компрометирующих документов, а не на то, что их «украла и слила» Россия. Греков обвиняют в отсутствии «информационной грамотности».
Подчеркивается, что Россия и Греция имеют очень прочные связи в культурной, образовательной и религиозной сферах. Сообщается, что спецслужбам пока не удалось внедрить туда своих агентов влияния.
Помимо этого, говорится, что Греция недостаточно жестко высказалась по поводу «вмешательства» России в межгосударственные отношения Греции и Македонии. Британцы рассчитывали на гораздо более жесткие заявления со стороны греческого руководства. Отмечаются усилия США по давлению на Грецию с целью прочно укрепить ее в «западном лагере» и использование для этого нынешнего сближения России и Турции.
В общем и целом, в документах призывают продолжать активно работать с греческим населением, разоблачать российских агентов влияния в руководстве страны и медийных структурах, а также поддерживать тех, кто предан идее «европейского проекта».
Лично ознакомиться со всеми документами на языке оригинала можно по ссылке.
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