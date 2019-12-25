Хакерская атака? Накануне Рождества в торговых сетях Германии произошёл массовый сбой

Кажется странным совпадением тот факт, что в один из самых "торговых" дней в году по всей Германии отказали системы приёма платежей по картам, пишет Spiegel. 23 декабря десятки тысяч людей застряли в и без того не маленьких очередях в кассы, особенно серьёзной была ситуация в крупных супермаркетах и магазинах электроники.

Немецкие пользователи интернета обменивались в соцсетях фотографиями из таких крупных магазинов, как Saturn, Mediamarkt, Aldi, Rossman, Real, dm и другие. На снимках видны огромные очереди и объявления о невозможности расплатиться картами, а также недовольные лица покупателей.

Пострадали не только магазины - сбой затронул и другие учреждения, в частности центральный вокзал Берлина. Пытавшихся снять в банкомате наличные также подстерегали неудачи: огромные очереди и невозможность вывести деньги.



Технические службы объявили об исправлении проблемы уже через час, но сообщения о затруднениях при оплате картой продолжали появляться в Твиттере до позднего вечера.