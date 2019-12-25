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Хакерская атака? Накануне Рождества в торговых сетях Германии произошёл массовый сбой

25 декабря 2019, 16:09  •  71 • В мире
За пару дней до европейского Рождества, 23 декабря, по всей Германии неожиданно вышли из строя системы приёма безналичных платежей банковскими картами. Это вызвало настоящий хаос, ведь именно в этот день немцы массово закупают подарки и продукты для праздничного стола. Известно, что проблема была решена примерно через час, но причина сбоя до сих пор не выяснена - многие склонны думать о хакерской атаке.
Кажется странным совпадением тот факт, что в один из самых "торговых" дней в году по всей Германии отказали системы приёма платежей по картам, пишет Spiegel. 23 декабря десятки тысяч людей застряли в и без того не маленьких очередях в кассы, особенно серьёзной была ситуация в крупных супермаркетах и магазинах электроники.
Немецкие пользователи интернета обменивались в соцсетях фотографиями из таких крупных магазинов, как Saturn, Mediamarkt, Aldi, Rossman, Real, dm и другие. На снимках видны огромные очереди и объявления о невозможности расплатиться картами, а также недовольные лица покупателей.
Пострадали не только магазины - сбой затронул и другие учреждения, в частности центральный вокзал Берлина. Пытавшихся снять в банкомате наличные также подстерегали неудачи: огромные очереди и невозможность вывести деньги.

Технические службы объявили об исправлении проблемы уже через час, но сообщения о затруднениях при оплате картой продолжали появляться в Твиттере до позднего вечера.

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