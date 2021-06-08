Хакеров оставили без гроша: ФБР перехватило виртуальный кошелёк DarkSide

ФБР перехватило виртуальный кошелёк хакеров DarkSide, на котором хранился выкуп, заплаченный Colonial Pipeline. "Мы конфисковали принадлежащие жертве средства и не позволили лицам из DarkSide использовать их", - похвастали в ведомстве.

Хакеров-шантажистов оставили без денег. ФБР перехватило виртуальный кошелёк для выкупа, который использовала хакерская группировка DarkSide, сообщил первый замглавы ведомства Пол Эббейт.

Речь идёт о хакерах, которые провели успешную кибератаку на американскую компанию - оператора крупнейшей трубопроводной системы в США Colonial Pipeline. Киберпреступники парализовали работу трубопровода и потребовали от компании-оператора выкуп. В итоге компания заплатила хакерам 4 миллиона долларов.

Первый замглавы ФБР сообщил, что ведомству удалось обнаружить виртуальный кошелёк с криптовалютой, который использовали киберпреступники. Воспользовавшись полномочиями, ФБР изъяло из кошелька все средства.

Мы конфисковали принадлежащие жертве средства и не позволили лицам из DarkSide использовать их,

- сказал Эббейт на пресс-конференции.

Напомним, что кибератака на Colonial Pipeline взвинтила цены в США на бензин. В связи с произошедшим к расследованию инцидента подключились американские госорганы. Не обошлось без намёков на причастность России.