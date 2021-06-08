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Хакеров оставили без гроша: ФБР перехватило виртуальный кошелёк DarkSide

08 июня 2021, 01:15  •  124 • Политика
ФБР перехватило виртуальный кошелёк хакеров DarkSide, на котором хранился выкуп, заплаченный Colonial Pipeline. "Мы конфисковали принадлежащие жертве средства и не позволили лицам из DarkSide использовать их", - похвастали в ведомстве.
Хакеров-шантажистов оставили без денег. ФБР перехватило виртуальный кошелёк для выкупа, который использовала хакерская группировка DarkSide, сообщил первый замглавы ведомства Пол Эббейт.
Речь идёт о хакерах, которые провели успешную кибератаку на американскую компанию - оператора крупнейшей трубопроводной системы в США Colonial Pipeline. Киберпреступники парализовали работу трубопровода и потребовали от компании-оператора выкуп. В итоге компания заплатила хакерам 4 миллиона долларов.
Первый замглавы ФБР сообщил, что ведомству удалось обнаружить виртуальный кошелёк с криптовалютой, который использовали киберпреступники. Воспользовавшись полномочиями, ФБР изъяло из кошелька все средства.
Мы конфисковали принадлежащие жертве средства и не позволили лицам из DarkSide использовать их,
- сказал Эббейт на пресс-конференции.
Напомним, что кибератака на Colonial Pipeline взвинтила цены в США на бензин. В связи с произошедшим к расследованию инцидента подключились американские госорганы. Не обошлось без намёков на причастность России.

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