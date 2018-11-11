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Хакасия проголосовала за неизвестность

11 ноября 2018, 22:09  •  122 • Политика
Протестующая Хакасия выбирает коммуниста Валентина Коновалова
Автор:
Тер-Газарян Арам
Второй тур выборов губернатора Республики Хакасия завершен, и начался подсчет голосов. Помимо Коновалова, первоначально в выборах участвовали еще три кандидата – индивидуальный предприниматель от «Справедливой России» Андрей Филягин, Александр Мяхар от «Партии роста» и пока еще действующий губернатор-единоросс Александр Зимин. Все трое не прошли во второй тур.
Сегодня для того, чтобы Коновалову победить во втором туре, потребуется набрать более половины голосов. И, судя по последним данным избиркома, он этого результата, скорее всего, добьется.
Обыкновенные выборы
Сам процесс голосования, как это обычно бывает, прошел с небольшими скандалами, «подвозами» пенсионеров к избирательным участкам, попытками выдать одному избирателю два бюллетеня и прочими стандартными нарушениями, которыми уже никого не удивишь. В итоге к моменту публикации данного материала за Коновалова проголосовали 56,89% избирателей, против – 41,97%. Это означает, что противники будущего губернатора неплохо поработали с избирателями, раз заставили своей агитацией прийти их на участки и отдать голос против единственного кандидата. Пока обработано 54,64% бюллетеней.

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