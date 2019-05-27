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Хакасия: «Единая Россия» вынуждена публично извиняться

27 мая 2019, 21:39  •  15 • Политика
Нападение на журналистов в Хакасии стало ещё одним ударом по репутации «Единой России»
Автор:
Афанасьев Андрей
Снова скандал в Хакасии. На этот раз отличился глава Ширинского района и член партии «Единая Россия» Сергей Зайцев – он напал на журналиста. Обо всём по порядку.
Житель поселка Шира, расположенного на севере региона, пожаловался журналистам на удручающее качество жилья, полученного от местных властей, и пригласил к себе съёмочную группу канала «Россия 24», показал плесень, труху и трещины, предложил насладиться невыносимым запахом из канализации.
Такое жильё Сергею Мусорину выделили местные власти. Его прежний добротный дом сгорел во время сильных пожаров, охвативших Хакасию в апреле 2015 года. Тогда в республике погибли более 30 человек, пламя уничтожило полторы тысячи построек. На строительство новых домов из федерального бюджета было выделено порядка пяти миллиардов рублей. По факту люди въехали, как они выражаются, в сарайчики. Журналисты пошли к главе района, чтобы услышать его комментарии.
Мы пришли к государственному служащему Зайцеву, выполняя свои профессиональные обязанности. Хотели спросить, почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях,
– рассказал корреспондент ВГТРК Иван Литомин.
В определённый момент Зайцев набросился на журналиста с кулаками, бросил его на пол и разразился нецензурной бранью. После, правда, уверял, что стал жертвой провокации.
Как бы там ни было, «Единая Россия» получила ещё один удар по своей и так уже еле дышащей репутации. Извиняться пришлось заместителю секретаря генерального совета партии Евгению Ревенко:
«Я хотел бы сказать, что мне стыдно. Мне стыдно за то, что позволил себе глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев. И от лица всей партии «Единая Россия» я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев». Очевидно, что по большому счёту мы входим в эпоху «после «Единой России».
Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко. Фото:Михаил Почуев/ТАСС
Вне зависимости от того, была ли это спланированная провокация по дальнейшему уничтожению партии либо очередная ошибка чиновника на местах, налицо факт: в нынешнем виде мы наблюдаем эту систему последние месяцы или, в лучшем случае, годы. И это именно система, потому что «Единая Россия» – это скорее не партия, а структура по обеспечению баланса вертикали власти. Она верой и правдой отслужила свои без малого двадцать лет, и на смену должно прийти что-то новое.
И тут есть три варианта. Развилка, на которой сегодня стоит руководство страны. Один из способов удержания системы – создание некоего технического органа из профессиональных чиновников, лично преданных руководству страны. Это могут быть, например, выпускники проекта «Лидеры России» – эффективные менеджеры без яркой идеологической окраски, заточенные на выполнение конкретных задач. Второй вариант – сильный ребрендинг партии, серьёзная чистка кадров, в том числе и на самом верху, возможно, смена названия. Его тоже не нужно списывать со счетов, тем более что сторонников такого варианта в элитах и политологическом сообществе хватает. Третий вариант – создание принципиально новой, но органической, а не технической структуры. Народ наконец-то должен вытолкнуть наверх своих представителей, которые сохранят с ним связь и будут выстраивать государство в том ключе, в котором народ хотел бы его видеть. Такие прецеденты в истории были. Получится ли в этот раз? Вопрос пока открытый.

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