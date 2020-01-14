|
Хафтару - пригрозить, Путину - предложить поработать? Президент Турции выступил в парламенте
14 января 2020, 20:24 • 64 • В мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в парламенте страны в Анкаре во вторник, 14 января. В своей речи глава государства пообещал "преподать урок" Хафтару. Эрдогану не понравилось, что ливийский лидер пообещал прекратить атаки против правительства Нацсогласия, но пока не сделал этого. Кроме того, Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину поработать. Он заявил, что "Турция приложила достаточно усилий в Ливии, теперь дело за Путиным".
Президент Турции сделал важные заявление во время выступления в парламенте в Анкаре 14 января. Эрдоган пообещал "преподать урок Хафтару". Угрозы посыпались из-за обещания ливийского лидера прекратить атаки в отношении правительства Нацсогласия Ливии.
Что сказал Эрдоган
Эрдоган обвинил Хафтара в непорядочности. По словам турецкого политика, он "сначала принял условия соглашения о перемирии в Ливии, а затем сбежал из Москвы", когда шли переговоры с правительством Национального согласия.
"Мы приложили много усилий в рамках инициативы, которую начали Турция и Россия. Вчера на переговорах в Москве правительство Триполи проявило конструктивную позицию, однако путчист Хафтар не захотел подписывать соглашение о перемирии. Сначала он ответил утвердительно, а затем сбежал из Москвы", - цитирует Эрдогана ТАСС.
Кроме того, Хафтар предложил включиться в работу российской стороне. "Турция приложила достаточно усилий в Ливии, теперь дело за Путиным", - заявил президент, как сообщает агентство Bloomberg.
После открытия "Турецкого потока" Эрдоган и Путин выразили решимость вместе бороться с терроризмом. Также лидеры стран сказали, что готовы стать посредниками для урегулирования конфликта в Ливии. Путин и Эрдоган призвали прекратить боевые действия за четыре дня - до 0:00 12 января 2020 года.
Прогресс в ливийских переговорах и роль Москвы
Глава российского МИД Сергей Лавров накануне рассказал о прогрессе на переговорах по Ливии, которые в понедельник, 13 января, состоялись в Москве. Касались они урегулирования ситуации в регионе. Во встрече приняли участие главы МИД и Минобороны РФ и Турции, а также представители Ливии.
Как пояснил Лавров, глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа.
При этом возглавляющий Ливийскую национальную армию Халифа Хафтар и председатель Палаты депутатов в Тобруке Акиль Салех взяли время до утра для своего решения по данному документу.
"Попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с подписанием. Надеюсь, это решение будет позитивным", - отметил министр.
Мнение. Почему Хафтар не подписал документ
Политолог Евгений Сатановский в эфире НСН объяснил отказ Хафтара, обратив внимание на тот факт, что уже само появление главы ЛНА в Москве "говорит о фантасмагорическом влиянии России на сегодняшнем Ближнем Востоке". Эксперт отметил, что "никогда в жизни не предположил, что он поедет куда-то, куда поедет Саррадж".
Сатановский отметил, что речь идёт о регионе, "где каждый сам себе режиссёр" и "никто ни на кого влиять по-настоящему не может". Политолог полагает, что Хафтар не подпишет в итоге документ о перемирии. Но даже допустив подобное, считает, что соблюдаться соглашение не будет.
"Не будет никто ничего по определению подписывать. А если и подпишет, то в Ливии никто ничего не будет выполнять", - говорит Сатановский, поясняя, что "ни с кем нельзя договориться в Ливии".
"Там можно кого-то прикончить, захватив, можно обмануть, можно изгнать, - продолжил свою мысль эксперт, добавив, что "ливийцы недоговороспособны" и это "чисто европейская глупость, что можно всех со всеми примирить, найти баланс".
Чуть позже у себя в телеграм-канале "Армагеддоныч" Сатановский обратил внимание на то, что "Москва, что смогла, для нормализации ситуации в Ливии сделала".
"Фигуранты гражданской войны в российскую столицу приехали? Приехали. И это куда больше, чем ожидалось, - подчеркнул политолог. - И больше, чем смогли добиться от них европейцы. По тому же Хафтару изначально эксперты уверенно заявили, что его не будет. Но Россия не Италия - по крайней мере после Сирии. Так что приехал. Однако подписывать соглашение, которое не давало ему всего, чего он требовал, он не стал. И тут компромиссов быть не могло".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 января 2020, 00:09
|
12 января 2020, 03:24
|
09 января 2020, 00:39
|
08 января 2020, 21:24
|
11 января 2020, 01:24
|
09 января 2020, 00:39
|
13 января 2020, 16:56