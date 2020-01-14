Хафтару - пригрозить, Путину - предложить поработать? Президент Турции выступил в парламенте

Президент Турции сделал важные заявление во время выступления в парламенте в Анкаре 14 января. Эрдоган пообещал "преподать урок Хафтару". Угрозы посыпались из-за обещания ливийского лидера прекратить атаки в отношении правительства Нацсогласия Ливии.

Что сказал Эрдоган

Эрдоган обвинил Хафтара в непорядочности. По словам турецкого политика, он "сначала принял условия соглашения о перемирии в Ливии, а затем сбежал из Москвы", когда шли переговоры с правительством Национального согласия.

"Мы приложили много усилий в рамках инициативы, которую начали Турция и Россия. Вчера на переговорах в Москве правительство Триполи проявило конструктивную позицию, однако путчист Хафтар не захотел подписывать соглашение о перемирии. Сначала он ответил утвердительно, а затем сбежал из Москвы", - цитирует Эрдогана ТАСС.

Кроме того, Хафтар предложил включиться в работу российской стороне. "Турция приложила достаточно усилий в Ливии, теперь дело за Путиным", - заявил президент, как сообщает агентство Bloomberg.

После открытия "Турецкого потока" Эрдоган и Путин выразили решимость вместе бороться с терроризмом. Также лидеры стран сказали, что готовы стать посредниками для урегулирования конфликта в Ливии. Путин и Эрдоган призвали прекратить боевые действия за четыре дня - до 0:00 12 января 2020 года.

Прогресс в ливийских переговорах и роль Москвы

Глава российского МИД Сергей Лавров накануне рассказал о прогрессе на переговорах по Ливии, которые в понедельник, 13 января, состоялись в Москве. Касались они урегулирования ситуации в регионе. Во встрече приняли участие главы МИД и Минобороны РФ и Турции, а также представители Ливии.

Как пояснил Лавров, глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа.

При этом возглавляющий Ливийскую национальную армию Халифа Хафтар и председатель Палаты депутатов в Тобруке Акиль Салех взяли время до утра для своего решения по данному документу.

"Попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с подписанием. Надеюсь, это решение будет позитивным", - отметил министр.

Мнение. Почему Хафтар не подписал документ

Политолог Евгений Сатановский в эфире НСН объяснил отказ Хафтара, обратив внимание на тот факт, что уже само появление главы ЛНА в Москве "говорит о фантасмагорическом влиянии России на сегодняшнем Ближнем Востоке". Эксперт отметил, что "никогда в жизни не предположил, что он поедет куда-то, куда поедет Саррадж".

Сатановский отметил, что речь идёт о регионе, "где каждый сам себе режиссёр" и "никто ни на кого влиять по-настоящему не может". Политолог полагает, что Хафтар не подпишет в итоге документ о перемирии. Но даже допустив подобное, считает, что соблюдаться соглашение не будет.

"Не будет никто ничего по определению подписывать. А если и подпишет, то в Ливии никто ничего не будет выполнять", - говорит Сатановский, поясняя, что "ни с кем нельзя договориться в Ливии".

"Там можно кого-то прикончить, захватив, можно обмануть, можно изгнать, - продолжил свою мысль эксперт, добавив, что "ливийцы недоговороспособны" и это "чисто европейская глупость, что можно всех со всеми примирить, найти баланс".

Чуть позже у себя в телеграм-канале "Армагеддоныч" Сатановский обратил внимание на то, что "Москва, что смогла, для нормализации ситуации в Ливии сделала".

"Фигуранты гражданской войны в российскую столицу приехали? Приехали. И это куда больше, чем ожидалось, - подчеркнул политолог. - И больше, чем смогли добиться от них европейцы. По тому же Хафтару изначально эксперты уверенно заявили, что его не будет. Но Россия не Италия - по крайней мере после Сирии. Так что приехал. Однако подписывать соглашение, которое не давало ему всего, чего он требовал, он не стал. И тут компромиссов быть не могло".