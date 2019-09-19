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Хабиров вступил в должность главы Башкирии

19 сентября 2019, 14:24  •  48 • Политика
Победитель выборов главы Башкирии Радий Хабиров официально вступил в должность, пишет в четверг, 19 сентября, ТАСС.
Хабиров принес присягу на русском и башкирском языках, пообещав верно служить народу.
Ранее в четверг председатель парламента региона Константин Толкачев рассказал, что мероприятие пройдет без помпезностии обилия высокопоставленных гостей. «Минимум выступлений и максимум конкретики», — подчеркнул он, пишет «РИА Новости».
До этого Хабиров являлся временно исполняющим обязанности главы Башкирии.
8 сентября состоялся единый день голосования. В 85 регионах прошло более 5 тыс. выборов разного уровня. Россияне выбрали губернаторов, депутатов областных и городских дум, а также депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

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