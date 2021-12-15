Хабиб был бы первым в бразильской политике: опубликовано видео доказательство

Бразильские политики встретились в клетке, когда не смогли решить конфликт из-за аквапарка. Всё в стиле Хабиба...

Мэр бразильского города Борба Симау Пейшоту и депутат заксобрания Эринеу Алвес да Сильва не смогли договориться по вопросу сохранения аквапарка у реки.

Сильва настаивал, что мэр - коррупционер и мошенник, раз не может решить вопрос с аквапарком. Пейшоту с оппонентом не соглашался. Депутат хотел донести свою правду, устроив драку прямо на месте, однако мэр предложил решить вопрос на ринге.

В результате Борба Симау Пейшоту и Эринеу Алвес встретились в клетке. Бились в местной школе, впрочем, зрителей было немало. Более того, на этот поединок продавали билеты, а средства должны были направить в пользу нуждающихся.

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов опубликовал видео, оставив короткий комментарий - "хабиб был бы первым в бразильской политике", безусловно имея в виду бойца Хабиба Нурмагомедова.