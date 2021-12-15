|
Хабиб был бы первым в бразильской политике: опубликовано видео доказательство
15 декабря 2021, 14:15 • 99 • Политика
Бразильские политики встретились в клетке, когда не смогли решить конфликт из-за аквапарка. Всё в стиле Хабиба...
Мэр бразильского города Борба Симау Пейшоту и депутат заксобрания Эринеу Алвес да Сильва не смогли договориться по вопросу сохранения аквапарка у реки.
Сильва настаивал, что мэр - коррупционер и мошенник, раз не может решить вопрос с аквапарком. Пейшоту с оппонентом не соглашался. Депутат хотел донести свою правду, устроив драку прямо на месте, однако мэр предложил решить вопрос на ринге.
В результате Борба Симау Пейшоту и Эринеу Алвес встретились в клетке. Бились в местной школе, впрочем, зрителей было немало. Более того, на этот поединок продавали билеты, а средства должны были направить в пользу нуждающихся.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов опубликовал видео, оставив короткий комментарий - "хабиб был бы первым в бразильской политике", безусловно имея в виду бойца Хабиба Нурмагомедова.
Подпишитесь на нас
99
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 декабря 2021, 07:00
|
11 декабря 2021, 17:25
|
09 декабря 2021, 09:25
|
11 декабря 2021, 04:00
|
09 декабря 2021, 06:30
|
10 декабря 2021, 03:30
|
12 декабря 2021, 02:45