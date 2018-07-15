Хабенский попал в базу данных украинского «Миротворца»

Российский актёр Константин Хабенский попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец» в связи с посещением Крыма.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на сайт «Миротворца».

Отмечается, что актёр внесён в базу данных ресурса за «сознательное нарушение государственной границы Украины».

Ранее стало известно, что в базу данных «Миротворца» попал артист Гоша Куценко.

Осенью 2017 года в базу данных был внесён режиссёр Фёдор Бондарчук.

Представитель Бондарчука в беседе с ФАН прокомментировала попадание режиссёра в базу данных «Миротворца».