Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Симпатия или желание переизбраться»: что стоит за заявлениями Трампа перед самм...
ОЗХО в тумане: почему в России считают расследование в Эймсбери нарушением Конве...
Мы, коммунисты, слабаки (Советское Телевидение)
Трамп свободен от влияния союзников перед встречей с Путиным
Главная / Украина

Хабенский попал в базу данных украинского «Миротворца»

15 июля 2018, 14:24  •  78 • Украина
Российский актёр Константин Хабенский попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец» в связи с посещением Крыма.
 
© Komsomolskaya Pravda globallookpress.com
 

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на сайт «Миротворца».

Отмечается, что актёр внесён в базу данных ресурса за «сознательное нарушение государственной границы Украины».

Ранее стало известно, что в базу данных «Миротворца» попал артист Гоша Куценко. 

Осенью 2017 года в базу данных был внесён режиссёр Фёдор Бондарчук.

Представитель Бондарчука в беседе с ФАН прокомментировала попадание режиссёра в базу данных «Миротворца». 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

78
Источник
Похожие новости
14 июля 2018, 15:39
Франция поставит Украине 55 вертолётов для силовиков
14 июля 2018, 12:24
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком на Украине
15 июля 2018, 01:24
В Луганской области из-за обесточивания около 90 шахтёров оказались заблокированы в шахте

15 июля 2018, 04:54
О том, как Россия победила на ЧМ-2018
14 июля 2018, 02:39
Порошенко заявил, что США поддерживают позицию Украины по «Северному потоку — 2»
15 июля 2018, 14:24
Порошенко назвал автокефалию одним из столпов Украины
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
13 июля 2018, 07:24
Крым и Донбасс воюют за нас!
12 июля 2018, 21:24
Порошенко назвал оптимальную модель закупки Украиной российского газа
12 июля 2018, 15:09
Россия изгоняет Турцию из Сирии
11 июля 2018, 09:54
Москва, купи слона!
12 июля 2018, 08:24
«Претензии будут только расти»: почему США пытаются оспорить права России на Северный морской путь
10 июля 2018, 19:48
Прославляя любимую Украину
11 июля 2018, 03:24
"Украина, славься! Белград, гори!" Новая провокация от хорватов? (Анна Сочина)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.