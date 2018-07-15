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Хабенский попал в базу данных украинского «Миротворца»
15 июля 2018, 14:24 • 78 • Украина
Российский актёр Константин Хабенский попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец» в связи с посещением Крыма.
© Komsomolskaya Pravda globallookpress.com
Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на сайт «Миротворца».
Отмечается, что актёр внесён в базу данных ресурса за «сознательное нарушение государственной границы Украины».
Ранее стало известно, что в базу данных «Миротворца» попал артист Гоша Куценко.
Осенью 2017 года в базу данных был внесён режиссёр Фёдор Бондарчук.
Представитель Бондарчука в беседе с ФАН прокомментировала попадание режиссёра в базу данных «Миротворца».
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