Хабенский показал Путину и Нетаньяху фильм про Собибор

- Очень трагичная история, но это и история о потрясающем героизме, - сказал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после посещения вместе с Владимиром Путиным выставки «Собибор: Победившие смерть». В этом году исполняется 75 лет восстанию советских военнопленных в нацистском лагере смерти Собибор, в честь этого на территории Еврейского музея и центра толерантности в Москве был заложен памятный камень и развернута выставка, на которую президент России и пригласил прилетевшего с визитом премьера Израиля.

Восстание Собиборе — единственное успешное за всю историю Второй мировой войны. Более трехсот пленных смогли вырваться из лагеря смерти, где за полтора года нацисты уничтожили 250 тысяч человек, и более 50 восставших добрались до партизан Белоруссии и дожили до конца войны. Тем циничнее оказалась позиция Польши, отказавшей в прошлом году в участии в проекте по обновлению музея «Собибор». Нетаньяху в августе прошлого года во время встречи с Путиным поддержал участие России в проекте, но реального изменения ситуации не последовало. Это стало одной из тем переговоров Путина и Нетаньяху во время нынешнего визита.

В Центре толерантности в понедельник проходили мероприятия, приуроченные к международному Дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Двум лидерам после переговоров (небывалая история — переговоры на высшем уровне проходили не в Кремле и не в президентской резиденции) показали отрывок из снятого Константином Хабенским фильма «Собибор» о том самом восстании. В своем режиссерском дебюте Хабенский сыграл главного героя и ленты, и тех событий — лейтенанта Красной Армии Александра Печерского.

«Мы хотели уничтожить этот лагерь. Мы предпочитали смерть от пули, чем от газа. Мы не хотели облегчить немцам задачу нашего уничтожения» - говорил он с экрана в зал, где сидели Путин, Нетаньяху, ветераны войны, потомки героев Собибора.

- У вас самого какое впечатление от сделанного? - спросил я у Хабенского.

- Мне понравилось эта работа, - ответил он. - Все, кто видел, говорят, что производит сильное впечатление.

- Когда премьера?

- Прокат начнется 3 мая, сейчас самое сложное — монтаж — уже закончено, идет озвучание.

Наверное, лучшим показателем сделанного съемочной группой труда было то, что ветераны после окончания мероприятия специально подходили к Хабенскому, чтобы поблагодарить.

- Нацисты создали на территории Европы около 40 тысяч лагерей и гетто. Дети, старики, женщины, физически и морально истощенные люди подвергались террору и безжалостному насилию, но не сдавались, - сказал Путин, выйдя к трибуне. - Борьба с нацизмом велась не только на фронтах, но шла в душах и умах миллионов людей. И в этой борьбе нацисты проиграли задолго до своего полного военного поражения. Сила духа и вера в Победу помогли выстоять и жителям героического Ленинграда.

Президент вспомнил и о странах, которые сейчас пытаются пересмотреть историю Второй мировой войны и роль СССР в победе над нацизмом.

- Попытки отрицания Холокоста и умаления решающего вклада Советского Союза в победе над нацистской Германией должны решительно пресекаться, - заявил Путин. - Сегодня межрелигиозное, межнациональное согласие - это основа нашей государственности. В лагерях смерти погибло около 3 миллионов советских военнопленных. Были замучены, сожжены, истерзаны люди самых разных возрастов и национальностей. Мы скорбим по всем жертвам, по всем, кто отдал свою жизнь ради того, чтобы освободить мир от нацистов, от их варварства и бесчинств. Всегда будем помнить путь к Великой Победе.