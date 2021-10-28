Хабенский и Бекмамбетов попросили Путина смягчить закон об иноагентах: "Мы не занимаемся политикой"

Руководители благотворительных фондов обратились к президенту России с просьбой смягчить закон об иностранных агентах.

40 руководителей благотворительных фондов подписали обращение к президенту России Владимиру Путину. Они попросили вывести их из-под юрисдикции закона об иностранных агентах. В качестве мотивации они привели утверждение, что фонды не занимаются политической деятельностью, а их деятельность жестко контролируется министерством юстиции, что вполне достаточно. По мнению авторов обращения, в таком виде, как сейчас регламентируется деятельность фондов, занимающихся благотворительностью, "следовательно, она исключается из сферы применения нормы приведенного федерального закона об иноагентах".

Обращение подписали учредитель и попечитель фонда "Дети-бабочки" Константин Хабенский и Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова ("Подари жизнь"), Тимур Бекмамбетов ("Подсолнух"), Лидия Мониава ("Дом с маяком") и ряд других руководителей. Стоит отметить, что фонды, представленные в списке, занимаются разными сферами деятельности.

Ранее президент России Владимир Путин согласился, что некоторые положения закона об иноагентах нужно уточнить.

Авторы обращения попросили дать возможность фондам, на данный момент имеющим статус иноагентов, выйти из реестра, если закон действительно смягчат, сообщает РБК.