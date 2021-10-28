Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США...
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
Главная / Политика

Хабенский и Бекмамбетов попросили Путина смягчить закон об иноагентах: "Мы не занимаемся политикой"

28 октября 2021, 03:25  •  91 • Политика
Руководители благотворительных фондов обратились к президенту России с просьбой смягчить закон об иностранных агентах.
40 руководителей благотворительных фондов подписали обращение к президенту России Владимиру Путину. Они попросили вывести их из-под юрисдикции закона об иностранных агентах. В качестве мотивации они привели утверждение, что фонды не занимаются политической деятельностью, а их деятельность жестко контролируется министерством юстиции, что вполне достаточно. По мнению авторов обращения, в таком виде, как сейчас регламентируется деятельность фондов, занимающихся благотворительностью, "следовательно, она исключается из сферы применения нормы приведенного федерального закона об иноагентах".
Обращение подписали учредитель и попечитель фонда "Дети-бабочки" Константин Хабенский и Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова ("Подари жизнь"), Тимур Бекмамбетов ("Подсолнух"), Лидия Мониава ("Дом с маяком") и ряд других руководителей. Стоит отметить, что фонды, представленные в списке, занимаются разными сферами деятельности.
Ранее президент России Владимир Путин согласился, что некоторые положения закона об иноагентах нужно уточнить.
Авторы обращения попросили дать возможность фондам, на данный момент имеющим статус иноагентов, выйти из реестра, если закон действительно смягчат, сообщает РБК.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





91
Источник
Похожие новости
27 октября 2021, 23:55
Швейцария нарушила нейтралитет ради Украины
27 октября 2021, 23:55
"Украина ведёт чрезвычайно опасную игру": Грызлов обвинил Киев в провокации в Донбассе
28 октября 2021, 02:15
Газ и навсегда: РФ повысит объемы голубого топлива в хранилищах Европы
28 октября 2021, 01:40
Михаил Хазин рассказал об угрозе убийства Ельцина людьми, "которые стоят за Чубайсом"
27 октября 2021, 23:55
На Украине снимают фильм про гомосексуалистов с религиозным подтекстом: Всё за счёт бюджета
28 октября 2021, 01:40
Беспилотник ВСУ направляется в сторону Донбасса - фото
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 октября 2021, 23:55
"Украина ведёт чрезвычайно опасную игру": Грызлов обвинил Киев в провокации...
28 октября 2021, 02:15
Газ и навсегда: РФ повысит объемы голубого топлива в хранилищах Европы
28 октября 2021, 00:25
«Неуязвимы для любых систем ПРО»: как ракеты «Булава» усиливают морской компонент яде...
28 октября 2021, 01:40
Михаил Хазин рассказал об угрозе убийства Ельцина людьми, "которые стоят за Чуба...
28 октября 2021, 01:40
«Дума»: Вечный конфликт Востока и Запада Европы
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 октября 2021, 20:45
Игру в "костяшки" у берегов Крыма сорвали русские Су-30СМ
27 октября 2021, 01:10
"Не посоветовались с Украиной": Глава "Нафтогаза" обрушился с критикой на Германию
26 октября 2021, 07:40
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
24 октября 2021, 21:50
Все профессиональные "укры" в одном фото: Денег российского ТВ хватило на банкет
24 октября 2021, 11:55
Три удара: США опубликовали план уничтожения России
27 октября 2021, 01:10
"Чистосердечное признание": Политэксперт о применении беспилотника ВСУ в Донбассе
23 октября 2021, 13:45
В России объяснили смысл слов Тимошенко о "большом обмане" по российскому газу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.