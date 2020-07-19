Хабаровские протесты – последний шанс несистемной оппозиции растащить страну по частям

«Полпред Трутнев пытается вернуть Хабаровск под управление Москвы», – как бы беспристрастно сообщает уральское агентство «Ура.ру», толсто намекая, что федеральный центр перестал контролировать целый регион. Тем временем полпред Трутнев подливает в разгорающийся костерок маслица: «Я не из Москвы, я в Москве по работе. Я из Перми, очень похожего на Хабаровский край региона». Зачем же полпреду главы государства пускаться в такие манипуляции? Или иначе – уже никак?

Арестованный по подозрению в организации заказных убийств Сергей Фургал – отнюдь не народный любимец, хотя голосовали за него действительно многие. То, что дыма без огня не бывает, в общем-то ясно. Мог Фургал «заказать» своих конкурентов? Наверное, мог. Эхо лихих 90-х у преступлений, в которых его обвиняют, вот-вот выйдет пятнадцатилетний срок давности. Так что дело, похоже, не совсем в Фургале, он предлог, «триггер», «спусковой крючок», на который нажали, чтобы стрельнуло. И ведь как громко стрельнуло! «30 тыс. участников манифестаций для 600-тысячного Хабаровска – это 600 тыс. для 12-миллионной Москвы», – оппозиционер Андрей Илларионов явно передёргивает, но именно так эта картинка и видится многим. Или, точнее сказать, представляется. И среди этих многих, похоже, и сам президентский полпред Трутнев – раз уж бьёт себя пяткой в грудь: «Я не из Москвы! Хабаровчане, я свой!» А Москва Хабаровску теперь, стало быть, чужая?! Пока, видать, не совсем, раз уж пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко подносит ко рту мегафон и провозглашает перед бушующей толпой: «Стоит дождаться, когда проснётся Москва!» Так вот ради чего огород городят!

«Антиколониальная борьба в чистом виде»?

Принятые на днях поправки в Конституцию фактически обнулили возможность спекулировать на региональном сепаратизме – теперь за такое можно запросто схлопотать срок. Так что в Хабаровске те, кто решил раздуть пламя из случайной искры, пытаются запрыгнуть в последний вагон на ходу. Это их последний шанс. Потому-то в одобрительное многоголосье слились столь разномастные голоса – несистемных националистов и либералов. И этому хору подпел даже осторожный Жириновский: «У многих партий есть флаг и герб, у некоторых есть гимн. ЛДПР вводит ещё один атрибут – приветствие. Отныне все члены ЛДПР будут встречать друг друга словом «Хабаровск!» А если ещё и правую руку вскинуть, совсем живописно выйдет. Главное – убедительно растолковать, почему протесты в Америке – это плохо, а в Хабаровске – лучше некуда. «Это принципиально разные протесты! – доказывает Андрей Илларионов. – В США – банды левацко-расистских погромщиков, грабителей, поджигателей. В Хабаровске (и вообще в России в последние годы) – сторонники свободы, демократии, права выбора не разбили ни единого стекла, не повредили ни одной автомашины, не разграбили ни одного магазина». Что же, лиха беда начало.

А пока несистемный либерал Илларионов убеждает, как прекрасны протесты в Хабаровске, несистемный патриот Анатолий Несмиян привносит в их обоснование нотку научности. «По сути, происходящее сейчас в Хабаровском крае – это антиколониальная борьба в чистом виде, – убеждает Несмиян. – Люди протестуют против безудержной выкачки регионального ресурса. Антиколониальная борьба неизбежно трансформируется в национально-освободительные движения с последующим этапом освобождения колоний и создания на их месте национальных государств». Уразумели? Тем паче что в Хабаровске «национальное государство» (кстати, какое? китайское?) возникнет не с пустого места. Была в начале 20-х такая Дальневосточная республика – независимое государство со своим флагом, гербом и даже рублём, отличным от московских «совзнаков» (за один «совзнак» давали 100 тыс. рублей ДВР). Почти три года существовало это государство со столицей в Чите – обходились, как видите, без Москвы. Вот вам и «историческое обоснование» регионального сепаратизма. Долго ли умеючи.

А ведь мы же предупреждали!

Большое, как известно, видится на расстоянье, засим чуть отстранимся от закипающего Хабаровска и оглянемся по сторонам. «Негативные настроения», как это именуют либеральные издания, наблюдаются на Камчатке. Вышли протестовать строители Амурского ГПЗ. В Якутске мэр Сардана Авксентьева показательно голосует против поправок в Конституцию (и об этом тут же растрезвонили социальные сети и местные издания), как бы подспудно подстрекая народ. Теперь вот Хабаровск. Как-то кучно пошло в Дальневосточном федеральном округе у Юрия Трутнева, не находите?

А ведь мы ещё два года назад предупреждали: «Бездумная политика Москвы в регионах может привести к печальным последствиям». Так звучал подзаголовок нашего материала, в котором речь шла в том числе и о странностях поведения Трутнева, зачем-то расширившего свою вотчину за счёт Бурятии и Забайкалья. «Таким образом, – сообщала «Наша Версия», – округ получил выход к Байкалу, к одному из главных российских пресноводных ресурсов. А также «замкнул» восточную границу с Китаем и «прирос» границей с Монголией. Как-то уж слишком попахивает геополитикой такое территориальное преображение, считает политолог Сергей Марков. Отчего-то сами собой в голову лезут всякие глупости касательно возможного отделения Дальнего Востока от России». «Чего доброго, дрогнет Россия под тяжестью санкций, посыплется, а там и Дальний Восток выберет собственный путь – под чутким руководством «успешного хозяйственника» Авксентьевой, показательно «дистанцирующейся» от политики. Вот и думай, ради чего в один-единственный федеральный округ согнали почти что 40% российской территории».

фото из соцсетей

А тут протесты как бы вдруг подоспели. Со странной завязкой в виде ареста не самого популярного губернатора, при этом ещё и преступника. И необъяснимой кульминацией – многоголосого хора подпевал, воспевающего «народный протест против несправедливости». Вот, кстати. Назначили Трутнева полпредом в августе 2013-го. А в 2015-м арестовали губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, дали 13 лет колонии строгого режима. В 2019-м задержан бывший полпред, Виктор Ишаев. Пока – под домашним арестом. Арестованы и находятся под следствием братья Пушкарёвы, один – мэр Владивостока, другой – владелец «Якутцемента». Припоминаются скандалы Трутнева с Дарькиным, Шпортом и другими бывшими губернаторами. А теперь – арест Фургала. Пожалуй, ни в одном другом округе не наблюдалось столь странной активности полпреда. Нет, преступивших закон, безусловно, нужно наказывать, никаких сомнений. Но уж как-то слишком кучно. Может, дело всё-таки не в одних губернаторах? Может, что-то не совсем так и с полпредом?

«Народный» ли бунт?

Повнимательнее прислушаемся к многоголосому хору. «Если кто ещё не в курсе, на Дальнем Востоке не любят Москву, – разъясняет либерал Дмитрий Соколов-Митрич. – Не за косые межбюджетные отношения, как прочие регионы, а на уровне самоидентичности». «И когда на Дальнем Востоке презрительно произносят слово «запад», то имеют в виду всё, что западнее Урала, а вовсе не то же самое, что в шоу Соловьёва. Поэтому арестовывать губернаторов там нужно очень осторожно. На Дальнем Востоке это обязательно воспримут не как торжество справедливости, а как ущемление региональной идентичности». «Дальневосточная цивилизация» умеет за себя постоять». Именно так, «дальневосточная цивилизация», не хухры-мухры. «С Хабаровска началось то, что скоро вспыхнет по всей стране: стихийное недовольство нищетой и бесправием регионов, – пророчит другой либерал, Михаил Касьянов. – Хабаровск показал стране реальный уровень доверия власти». А дальше Касьянов растолковывает, что послужило причиной недовольства: переданы «Китаю 337 квадратных километров российской территории. В результате дачные участки хабаровчан оказались в другом государстве. Жители Хабаровска по сей день наблюдают свои участки с высокого берега Амура. Другой берег теперь китайский». А ещё «край подвергается нещадному расхищению природных богатств, идёт бесконтрольная вырубка лесов. В аренду Китаю переданы 3,5 млн гектаров российской земли (цифры – на совести Касьянова, который их публично озвучивает. – Ред.), включая некоторые охраняемые природные зоны. Китай получил право вести там сельскохозяйственную деятельность, заготовку ресурсов (около 70% переданных территорий – леса) и застройку (разрешена почти на 60% переданной земли) в течение 50 лет». В общем, в народных протестах виноваты Москва и Пекин. А вот Авксентьева – молодец – разрывает связи с Китаем и наводит мосты с японцами («Наша Версия» подробно об этом писала – странно, что кроме нас это, похоже, никого не заинтересовало).

А вот ещё один «голос из хора», Геннадия Гудкова: «Народный бунт в Хабаровске (о как! – Ред.) показал всем нам, как будет развиваться кризис власти в России. Сперва начнётся «буза» в регионах, где народ более обездоленный, обозлённый на сытую Москву. Отдельные регионы к стихийным бунтам готовы. Вы думаете, люди в Хабаровске вышли за арестованного Фургала?! Ничего подобного! Десятки тысяч разгневанных горожан вышли от злости и обиды на московских». Между прочим, Гудков обещает «братоубийственный конфликт» в развязке и «народную кровь». Хотя можно, наверное, поступить и бескровно – проверить, а тем ли вообще занимается полпред Трутнев? Ведь если «страна» и «народ» обозлились «на сытую Москву», то почему не повсеместно, а в одном отдельно взятом федеральном округе? Если в ДФО всё и правда так плохо, то менять нужно в первую очередь именно полпреда, разве не так?

В чём на самом деле причины обиды на центр

И ещё кое о чём следовало бы напомнить. Процитируем «Ура.ру»: «В 2018 году Трутнев курировал выборы губернатора Хабаровского края, итоги которых стали неожиданностью для федеральной власти. Он договорился с Фургалом, что в нужный момент тот снимет свою кандидатуру». Но Фургал, посоветовавшись с Жириновским, свою кандидатуру не снял. Выходит, в кресло главы региона изобличённый в тяжких преступлениях Фургал попал, воспользовавшись доверием куратора региона? Так вот оно что! А теперь кто тянет волынку с назначением исполняющего обязанности, по сути, блокируя назначенцев Москвы? Надо ли разъяснять, чем чревато такое затягивание? Конечно же ростом протестных настроений! Как-то всё это складывается в одну неприятнейшую картинку, не так ли?

«Трутнев живёт в Москве, занимается какими-то экономическими вопросами, и его отношение к дальневосточникам оставляет желать лучшего» (Фото: РИА Новости)

И всё же, что же на самом деле происходит в Хабаровске? Дадим слово местному, им, пожалуй, виднее. «Потеря статуса неофициальной столицы Дальнего Востока негативно сказалась на настроении жителей Хабаровска, – разъясняет хабаровский политолог Илдус Ярулин. – Теперь там относятся к центру с враждебным нейтралитетом». А с чьей подачи столицу перенесли во Владивосток? Это тоже произошло уже при текущем кураторе ДФО. «В Хабаровском крае политический взрыв, – констатирует политолог Сергей Марков. – Это протест против отсутствия крупных государственных проектов развития региона. Местные жители крайне не удовлетворены отсутствием развития Дальнего Востока. Региону нужны крупные государственные проекты. Люди бунтуют против отсутствия экономического роста». А ещё, добавляет Марков, «это протест против дискриминации этнических русских в России». Но каким боком?! – наверняка спросите вы. «Коренным народам Дальнего Востока сохранили старую пенсионную систему, – разъясняет эксперт. – А остальным добавили 5 лет до выхода на пенсию. Кому это понравится?» Всё гораздо проще, чем кажется?

А как вам такой штришок? В начале июня Трутнев провёл совещание с главами регионов федерального округа и накатил на них бульдозером, пообещав, цитируем хабаровское агентство DVnovosti, «что им грозит отставка, если ситуация не изменится». А ещё Трутнев посулил «достаточно жёсткие» меры. И это тогда, когда впору бы помочь региональным властям – на самом выходе из карантина. Кстати, именно на том самом совещании у Трутнева произошла пикировка с Фургалом (на тему доплат медработникам) на повышенных тонах. Фургал доказывал, что доплаты медработники получают «даже с опережением», а Трутнев настаивал, что медиков обманули, и тому, кто это сделал, мало не покажется. Ну а дальше за Фургалом, собственно, и пришли.

Между тем в целом ряде проблем региона местные склонны винить именно полпреда, а не кого-то ещё. «То, что он не совсем справляется со своими обязанностями, я об этом давно говорю, – разъясняет Олег Белозёров, член экспертно-аналитического совета по вопросам общественно-политического развития Хабаровского края. – На его уровне вопросы не решаются. Например, по моей инициативе проходило собрание в полпредстве, тема – разбитые дороги в одном из районов. Прошло больше двух лет, но картина не поменялась. Трутнев живёт в Москве, занимается какими-то экономическими вопросами, и его отношение к дальневосточникам оставляет желать лучшего». И это, похоже, многое объясняет.

«Местные власти зачем-то нарочно разжигают страсти»?

Но это не весь список вопросов к чиновнику. Юрий Трутнев отправляется на Камчатку – по слухам, уговаривать тамошнего губернатора Владимира Солодова принять Хабаровский край. На Камчатке Солодов всего ничего, с апреля, но при нём там успешно побороли пандемию, и вообще Солодова пока все нахваливают. Но какой смысл перетаскивать его в Хабаровск?! «Не знаю, насколько это разумно, – делится сомнениями Олег Белозёров. – На Камчатке у Солодова всё неплохо, он там полностью контролирует положение, но дёргать его сейчас – означает сознательно создавать ещё один очаг нестабильности. Не считаю, что это правильно, и не понимаю, зачем это Трутневу». Не затем ли, что предложенные Госдумой соискатели – Михаил Дегтярёв, Сергей Жигарев и Андрей Андрейченко – мнятся полпреду уж слишком самостоятельными фигурами?

Согласовывая будущего губернатора, возможно, теряется драгоценное время – митинговая активность хабаровчан нарастает. К ЛДПР неожиданно присоединились и местные коммунисты. Первого секретаря краевого отделения КПРФ Петра Перевезенцева такое партнёрство нисколько не смущает (хотя всем известно, как негативно Жириновский, чью партию представлял Фургал, относится к ленинцам). «Митинги нам не согласуют местные власти, – разъясняет Перевезенцев. – Хотя мы ничего не нарушаем и протестуем даже не против смещения Фургала, а против репрессий в принципе. Нас всё время пытаются обвинить в том, что наши выступления не санкционированы, но как иначе, если нам все их запрещают? Такое ощущение, что местные власти зачем-то нарочно разжигают страсти».