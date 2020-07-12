Хабаровск вышел уже и на ночной протест "Свободу Фургалу"! Второй раз за день

В Хабаровске демократия расцвела слишком бурно, а все, похоже, по недосмотру властей. Вечером в воскресенье в городе собрался снова многотысячный митинг (по моему около 10 тысяч), причём второй только за этот день. Первый дневной вышел малолюдным. Зато вечерний снова перекрыл центр города и под свет телефонных фонариков снова отправился требовать свободу губернатору Фургалу. Колонна подошла к Амуру покричать своё любимое «Свободу!» и отправилась по необычному маршруту, в направлении офиса «Единой России». В большинстве своем идут молодые люди, чаще 35-25 лет. Ребята Навального попытались было зажечь против Путина, но старшее поколение их быстро осадило. Идём пока мирно, причём абсолютно не опасаясь полиции.

Их цель - добиться уважения от МосквыФото: Борис КОКУРИН

- Говорят, прибыло несколько самолетов с ОМОНом , - пытаюсь сбить с них эту эйфорию. Говорят: «А плевать. Мы за справедливость».

- Но ваш губернатор, возможно, человека убил. Или двух.

- Возможно? - возмущаются, - докажите сначала! Где 15 лет следователи были?! За идиотов нас держат?!

Попытки покричать лозунги против Путина пресекают сами демонстрантыФото: Борис КОКУРИН

- Но в Европе за одно только подозрение уходят в отставку, - говорю.

- Слушай, дорогой, - сказал мне усталым голосом верзила с добродушным выражением маски, - пусть 15 лет назад он кого-то убил, хотя я не верю. Но допустим. Тут в крае такие мерзавцы сидели на постах, такие воры и бандиты, которые сейчас считаются уважаемыми людьми. Каков бы ни был Фургал, он своё искупил. Он хороший губернатор.

- Разве это можно искупить?

- Мы сами разберёмся, понял? Не диктуйте нам!

В Хабаровске демократия расцвела слишком бурноФото: Борис КОКУРИН

- Из Москвы что ль, - спросил кто-то.

- Да - злюсь.

В Хабаровске прошла вторая волна протестов в поддержку арестованного Сергея Фургала.Борис КОКУРИН

Город гудел, тысячи с фонариками шли в ночь. И мне становилось все яснее. Хабаровск как корабль без капитана, начал свой разгон по штормовому ветру.

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