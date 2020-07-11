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Хабаровск огрызнулся маршем «Свободу Фургалу»

11 июля 2020, 07:25  •  32 • В России

На третьи сутки после ареста и отправки в Москву губернатора Сергея Фургала, Хабаровск вышел на улицы. К 11.30 по местному времени у площади Ленина, заблаговременно огороженной турникетами (будто бы для обработки от короновируса) собралась первая тысяча человек. Вокруг гудели в знак солидарности машины. Впечатление - гудел в поддержку арестованного губернатора весь Хабаровск.

Через 15 минут митинг вырос вдвое, сам аккуратно убрал турникеты и с лозунгами «свободу Фургалу» высыпал на площадь. Ещё через 15, обнаружив, что полиция даже не думает ничему противодействовать, колонна пошла в город. Через полчаса центр Хабаровска был полностью парализован. Уже десятки тысяч горожан шли по магистралям и кричали «Свободу!»

С такими пакатами вышли люди на улице.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Местные власти, похоже, не рискуют ничего предпринимать.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Местные власти, похоже, не рискуют ничего предпринимать. То ли опасаясь взвинтить градус протеста, то ли не доверяя полицейским (они выглядят вполне удовлетворёнными произошедшим), то ли учитывая, что край обезглавлен. И принимать решения, а потом отвечать за них, некому.

Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах

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