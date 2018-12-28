″Їх треба потребляти″: Лолите припомнили ″клятых москалей-ворогив″

Оскандалившейся из-за заявления про ″украинский″ Крым Лолите припомнили еще одно русофобское высказывание про ″клятых москалей-ворогив″. ″Їх треба потребляти″, - заявила певица в одном из интервью украинскому телеканалу. Видео горячо обсуждается в соцсетях.

Ранее певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее по-прежнему остается украинским.

"Для меня Крым - это Украина", - это заявление артистки вызвало бурю негодования и в Сети, и среди ее коллег по цеху. Не говоря уже о жителях полуострова, которых подобные слова просто оскорбляют.

И тут в соцсетях припомнили Лолите и другое русофобское высказывание про ″клятых москалей-ворогив″. Фрагмент видео передачи украинского телеканала ″1+1″, записанной еще два года назад, вновь горячо обсуждается в Сети.

″Не грех вспомнить и прежнее: я потребляю клятых москалей-ворогив″, - напомнили интернет-пользователи.

В частности, во время передачи ведущий спросил певицу: ″Клятые москали есть такое?″

″Ну заклятье, заклятье. Вороги, - улыбаясь, ответила Лолита. - А шо москали. Їх треба потребляти, шо я й роблю".

Интернет-пользователи напомнили певице, что ″память у народа долгая″. А некоторые и вовсе предложили устроить её песням и концертам бойкот за подобные высказывания.